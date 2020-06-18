Кабмин утвердил мировое соглашение между "Укравтодором" и испанской Elsamex

Кабинет министров утвердил проект мирового соглашения между Агентством автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") испанской компанией Elsamex S.A.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №698-р от 17 июня обнародовано на официальном правитеьлственном портале.

Согласно документу, подписать мировое соглашение уполномочен глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

В то же время документом отменено как нереализованное распоряжение Кабмина №320 от 15 мая 2019 года "О подписании Мирового соглашения между компанией Elsamex S.A. (Королевство Испания) и Государственным агентством автомобильных дорог Украины".

Как сообщалось, отмененным распоряжением от 2019 года был утвержден предыдущий проект мирового соглашения с Elsamex S.A..

Согласно пояснительной записке к проекту решения, подписание документа должно было предотвратить иск испанской компании к Украине на сумму более 5,8 млн евро, а также ограничить сумму урегулирования, которую обязуется оплатить "Укравтодор" исключительно стоимостью фактически выполненных Elsamex работ на сумму 1,178 млн евро.

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Напомним, Elsamex SA в начале 2014 года стала победителем международного тендера на эксплуатационное содержание участка дороги в Украине, и должна была получать оплату своих услуг не за выполненные объемы работ, а за эксплуатационное состояние автомобильной дороги, после приведения ее в соответствие с необходимым уровнем эксплуатации.

Согласно пилотному контракту, подписанному 31 декабря 2013 года, Elsamex SA планировала заняться эксплуатационным содержанием участка от Брод до Стрыя (км 434 +230 - км 621+500) автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп.

По условиям контракта, указанная компания должна была не только выполнять капитальный ремонт двух объектов, расположенных на участке - обход Олесько (км 464+500 - км 471+350) и Гамалеевской дамбы (км 527+300 - км 529+300), но и обустраивать дополнительное освещение, пункты весового контроля, метеостанции. Первые ремонтные работы планировалось начать весной 2014 года.

Уже в августе 2014 года стало известно, что "Укравтодор" подписал с компанией "Онур" (Турция) контракт на реализацию указанного проекта взамен договора с Elsamex S.A, которая, по данным агентства, нарушила условия контракта, так и не приступив к выполнению работ по возобновлению дорожного покрытия на определенном участке.

Elsamex создана в 1977 году, предлагает широкий спектр услуг, в частности по содержанию инфраструктуры, консультированию и т.д.