Коболев надеется завершить разделение "Укрнафты" до конца года

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассчитывает на завершение процесса разделения активов ПАО "Укрнафта" к концу 2020 года.

Об этом Коболев заявил в ходе онлайн-дискусии. передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается активов в совместном владении с разными частными акционерами, то здесь наша стратегия не меняется. Мы как вели, так и ведем в настоящее время действия, направленные на разделение этих активов, на то, чтобы оставить группу "Нафтогаз" более гомогенной, снизить количество корпоративных конфликтов", – сказал Коболев.

Коболев уточнил, что относительно "Укрнафты", которая остается приоритетом в направлении разделения активов, в настоящее время продолжается работа по погашению исторического налогового долга.

"После завершения очистки "Укрнафты" от налоговых долгов мы сможем перейти к следующему этапу – разделению активов. Такой план был несколько лет назад. Мы существенно продвинулись в его реализации, надеемся его закончить в этом году", – сказал глава НАК.

Как сообщалось, в апреле 2019 года "Нафтогаз" предложил разделить активы "Укрнафты" в три этапа: классификация активов "Укрнафты" на кластеры - "газовый" (добыча газа), "нефтяной" (добыча, переработка нефти и продажа нефтепродуктов) и "инфраструктурный" (трубопроводы); проведение независимой оценки стоимости каждого из кластеров; выкуп отдельных кластеров акционерами "Укрнафты" с погашением за счет полученных средств долгов "Укрнафты" перед бюджетом.

Как отмечал исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, для погашения налогового долга компании на сумму около 30 млрд грн, НАК выкупит у "Укрнафты" 2,06 млрд кубометров спорного газа, который был добыт и потреблен в 2006 году, а также 2 млрд куб. м газа будущей добычи.

В рамках этого плана в начале февраля 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который также является главой набсовета "Укрнафты" сообщил, что Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение о признании "Укртрансгазом" за "Укрнафтой" права на природный газ в подземных хранилищах стоимостью почти на 15 млрд грн.

Втренко отмечал, что "Нафтогаз" должен выкупить этот газ у "Укрнафты" после получения компенсации из госбюджета за выполнение специальных обязанностей по поставке газа для нужд населения.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", - порядка 42% акций.