Вольногорский горно-металлургический комбинат возобновил работу, - ОГХК

Вольногорский горно-металлургический комбинат, входящий в структуру АО "Объединенная горно-химическая компания", возобновил работу после простоя и начинает производство продукции для новых контрагентов.

Об этом говорится в сообщении ОГХК.

Отмечается, что за период остановки производства руководству ОГХК удалось найти новых контрагентов, сотрудничество с которыми будет вестись на выгодных условиях в диапазоне средних и выше средних рыночных цен.

"Сейчас мы уже имеем достаточный пул надежных клиентов, с которыми начинаем сотрудничать. Соответственно, это дает нам возможность восстановить производство даже раньше запланированных сроков", - сообщил Артур Сомов, заместитель врио председателя правления ОГХК.

Новые контракты будут заключаться напрямую с контрагентами, без привлечения посредников и на условиях полной предоплаты. Отмечается, что все контракты проходят тщательную проверку.

"Работа будет осуществляться исключительно с проверенными подрядчиками, которые не имели прямого либо косвенного отношения к любым коррупционным схемам; устанавливается запрет на привилегированный статус или право эксклюзивности для всех контрагентов", - отмечается в сообщении.

Ранее, 29 мая врио главы правления ОГХК Питер Дэвис издал указ, запрещающий отгрузку продукции предприятия по старым контрактам, заключенным бывшим менеджментом по ценам ниже рыночных.

В состав Объединенной горно-химической компании входят Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК. В 2018 году чистая прибыль компании составила 114,9 млн грн, а совокупная стоимость активов - 3,4 млрд грн.