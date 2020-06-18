Госавиаслужба хочет ограничить время запуска новых рейсов по выданным правам

Госавиаслужба Украины хочет в два раза ограничить время, которое дается авиакомпаниям на запуск нового рейса после получения права на маршрут с квотами. Это предусмотрено проектом изменений в авиационные правила, которые регулируют допуск авиаперевозчиков на воздушные линии.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

В случае принятия измененного положения авиакомпания должна будет начать полеты на полученном маршруте в течение 6 месяцев, а не 12, как сейчас. По истечению этого срока, если право не будет использовано полностью или частично, оно может быть ограничено или аннулировано и передано другому авиаперевозчику.

В сопроводительных документах указывается, что текущая формулировка приводит к блокированию доступа других перевозчиков на маршрут, число полетов по которому квотировано, минимум на год.

"Реализация данных изменений позволит другим авиаперевозчикам, которые хотят предложить свои услуги, быстрее получить доступ к определенному рынку", - отмечается в сопроводительном анализе проекта.

Однако новая формулировка может ограничить права не только авиакомпаний, получающих права и не использующих их, но и добросовестных эксплуатантов.

Это связано с функционированием авиации по сезонам. Из-за недостаточного спроса маршрут может обслуживаться только в летнее время. Например, если авиакомпания летает сезонно с мая по сентябрь, в следующем году ее могут лишить права и передать его конкуренту на основании отсутствия полетов в течение полугода.

Помимо этого, проект изменений включает также упрощение рассмотрения заявок на внутренние и международные маршруты, где отсутствует квотирование, а также сокращение числа подаваемых документов.

Справки об оплате денег в госбюджет за последние 12 месяцев и о регулярности полетов за полгода теперь нужно будет предоставлять только по запросу Госавиаслужбы, если на маршрут претендует несколько авиакомпаний, и регулятор должен провести конкурс.