Переговоры о ЗСТ с Великобританией практически завершены, – Офис президента

Переговоры о новом соглашении о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве между Украиной и Великобританией практически завершены, остается согласовать несколько вопросов в торговой части.

Об этом заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Мы ведем диалог с британской стороной по подготовке нового соглашения, ведь Великобритания вышла из ЕС, и теперь наши отношения не регулируются соглашением об ассоциации с ЕС. На сегодня эти переговоры практически завершены. Остались несколько положений, касающихся торговой части, но они важны для нас. Мы должны отстоять вопросы наших торговых квот. Это соглашение в торговой части будет, как минимум, не хуже, а даже – лучше в некоторых положениях, чем соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС", – сказал Жовква.

"Объемы торговли с Великобританией, где-то $2,5 млрд, могут быть увеличены, и нашим товарам тоже должно быть место на британском рынке", – добавил замглавы ОП.

Жовква подчеркнул, что не менее важной является и политическая часть этого соглашения.

"По этому вопросу даже в условиях пандемии происходят видеопереговоры наших переговорных команд. Эта часть достаточно амбициозная. Мы хотим говорить и о стратегическом партнерстве как закрепленном в соглашении факте, и о регулярных контактах на высшем уровне и на уровне ведомств", – сказал замглавы ОП.

Как сообщалось, после выхода Великобритании из ЕС действие соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС прекратит действовать для этой страны, в связи с чем планируется подписание нового двухстороннего договора.