Инвесторы из США скупили больше половины евробондов Беларуси на $1,2 миллиарда

Американские инвесторы выкупили большую часть размещенных накануне двух траншей белорусских евробондов на $1,25 млрд.

Об этом сообщил исполнительный директор по рынкам долгового капитала организатора размещения "Райффайзенбанка" Александр Булгаков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В обоих выпусках большую часть бумаг выкупили американские инвесторы: 54% – в 5-летнем выпуске и 70% – 10-летнем. Инвесторы из Великобритании приобрели 22% (5 лет) и 15% (10 лет), из континентальной Европы – 20% и 13%, из Азии и Ближнего Востока – 4% и 2%. Более 95% в обоих траншах пришлось на инвестфонды и управляющие компании", – отметил Булгаков.

Беларусь разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 6,125% и 10-летние на $750 млн под 6,375%.

В ходе сбора заявок ориентир доходности 5-летнего транша был снижен до 6,375% с первоначальных 6,625%, 10-летнего – до 6,625% с первоначальных 6,875%.

Финальный ориентир для 5-летних евробондов был установлен в диапазоне 6,125-6,25%, для 10-летних - 6,375-6,5%.

Итоговый спрос на оба транша превысил $4,8 млрд. Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, Raiffeisen Bank и "Ренессанс Капитал".