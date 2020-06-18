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Скандальный суд разрешил столичному застройщику построить три высотки вместо ТРЦ

Скандальный суд разрешил столичному застройщику построить три высотки вместо ТРЦ

Окружной административный суд Киева отменил предписания Департамента Госархстройинспекции в Киеве об устранении нарушений, наложении штрафов и остановке подготовительных и строительных работ по строительству жилого комплекса на пересечении ул. Ревуцкого и Вишняковской в ​​Дарницком районе столицы.

Об этом свидетельствует решение суда от 4 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Указанные предписания были выданы заказчику строительства – ООО "Дарбудсистем", генподрядчику – ПАО "Домостроительный комбинат №4", а также генпроектировщику – ООО "Центрбудпроект".

В ноябре 2019 года инспектор строительного надзора провел проверку объекта на пересечении ул. Ревуцкого и Вишняковской и выявил ряд нарушений, в частности, в проектной документации. Так, в 2013 году ГАСК выдал разрешение на строительство на этом участвке торгово-офисного комплекса, а в 2019 году в разрешение внесли изменения, согласно которым теперь строится жилой комплекс.

Кроме того, инспекция установила несоответствие "многофункционального" комплекса, который, по сути, является жилым, Генплану Киева, а также попадание территории участка в санитарно-защитные зоны, в частности, Бортнической станции аэрации.

Однако суд пришел к выводу, что действия ГАСК по проведению проверки являются противоправными, поскольку "совершены при отсутствии достаточных и необходимых правовых оснований, без соблюдения законодательно определенной процедуры назначения внеплановой проверки и оформления ее результатов, и с нарушением принципа надлежащего управления".

Также суд пришел к выводу о безосновательности выявленных нарушений. Так, внесение изменений в разрешения на строительство суд признал правомерным.

В частности, суд сослался на письмо Департамента градостроительства и архитектуры КГГА от 27 января 2014 года, которым было разрешено скорректировать проектную документацию застройки согласно расчету ООО "Терра Проджект". Указанным расчетом вместо ТРЦ предусмотрено строительство двух 25-этажных жилых домов и 8-этажный торгово-офисный комплекс. Вместе с тем на сайте ЖК "Ревуцкий" рекламируется три 26-этажных жилых дома.

Скандальный суд разрешил столичному застройщику построить три высотки вместо ТРЦ 01

Также суд сослался на свое же решение по иску общественной организации "Европейский закон и порядок", которым действия ГАСК по изменению ТРЦ на ЖК в разрешении на строительство были признаны правомерными.

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В части несоответствия Генплану, суд отметил, что "включение жилой функции в состав торгово-офисного комплекса не влияет на функциональные параметры использования участка".

А относительно попадания в санитарно-защитные зоны, суд сослался на заключение инженерно-экологического исследования КНИИСЭ, которым указано, что качество атмосферного воздуха на участке на пересечении улиц Ревуцкого и Вишняковской соответствует нормативам экологической безопасности для жилой застройки.

Напомним, в 2008 году Киевсовет продал ООО "Оптимабудсервис" участок площадью 2,37 га на пересечении улиц Ревуцкого и Вишняковской для строительства торгово-офисного комплекса.

Скандальный суд разрешил столичному застройщику построить три высотки вместо ТРЦ 02

В декабре 2012 года Главное управление градостроительства и архитектуры КГГА выдало Градостроительные условия и ограничения для проектирования ТРЦ на указанном участке.

В ноябре 2013 года Госархстройинспекция выдала "Оптимабудсервис" разрешение на выполнение строительных работ.

В январе 2014 года Департмент градостроительства КГГА сообщил фирме, если она хочет осуществить корректировку проекта, то может использовать ранее полученные ГУО, но в соответствии с градостроительным расчетом ООО "Терра Проджект". Заместителем начальника Департамента в то время работал Андрей Ваврыш. В свою очередь "Терра Проджект" связано с Вавришем.

В декабре 2017 года "Оптимабудсервис" передала функции заказчика строительства и инвестора компании "Дарбудсистем". Также последняя получила право пользования участком по договору суперфиции.

В апреле 2019 года ГАСИ по заявлению "Дарбудсистем" внесла изменения в разрешения на строительство на основании откорректированной проектной документации: ТРЦ изменено на ЖК, а также изменен заказчик строительства и генподрядчик.

Учредителями ООО "Дарбудсистем" является Василий Шомонко и ПАО "ЗНВКИФ "Эверест", руководителем которого является Дмитрий Овсий - юрист Андрея Вавриша. В свою очередь Василий Шомонко также является соучредителем ООО "Спецстройинвест-17", входящая в группу компаний Perfect Group нардепа от ОПЗЖ Дмитрия Исаенко.

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