"Нафтогаз" оценивает возможность подачи новых исков к "Газпрому", – Зеркаль

Группа "Нафтогаз" продолжает рассматривать возможности подачи новых исков к ПАО "Газпром", принимает во внимание высокую стоимость ведения разбирательств в международных судах.

Об этом сообщила советница председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Елена Зеркаль, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы еще находимся на стадии оценки возможности реализации этих судебных процессов, поскольку они очень дорогостоящие. Думаю, никто из нас не хочет терять деньги, не понимая возможности получить позитивного варианта развития событий", – сказала Зеркаль.

Кроме того, Зеркаль уточнила необходимость принимать во внимание положения подписанного в конце 2019 года транзитного контракта.

"Мы являемся добросовестной стороной контракта, подписанного в конце 2019 года, и не хотим давать "Газпрому" ни одной возможности иметь какие-то зацепки, которые позволят ему избежать выполнения контрактных обязательств", – добавила она.

Как сообщалось, в начале февраля 2020 года исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявил, что компания изучает возможности для подачи новых исков к ПАО "Газпром" в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС. В частности, изучается вопрос возможности переноса точек передачи газа на границу РФ-Украина по текущим контрактам европейских компаний, сложность экспорта газа независимыми газодобывающими компаниями РФ, сложность транзита среднеазиатского газа по территории РФ и полученные НАК убытки от участия "Газпрома" в долговых обязательствах RosUkrEnergo.