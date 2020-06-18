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ВВП (1112) Мінфін (2877) Марченко Сергій (243)

Падение экономики остановилось, – Минфин

Падение экономики остановилось, – Минфин

По предварительным оценкам Министерства финансов, падение экономики, наблюдавшееся в Украине в апреле-мае, в июне остановилось.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Мы ожидаем падения ВВП не более 4-8%. У нас есть больше оптимизма относительно восстановления экономической динамики. Есть уже факторы, которые об этом свидетельствуют, например, это увеличение потребления электрической энергии. Также увеличивается регистрация новых субъектов предпринимательской деятельности и прекратила расти безработица. У нас есть основания полагать, что в июне мы остановили экономическое падение, которое наблюдалось в апреле-мае ", – сказал Марченко.

Министр отметил, что сейчас нет предпосылок ожидать большего падения экономики, чем прогнозировалось правительством.

Как сообщалось, Кабинет министров допускает в 2020 году падение национального ВВП на 4-8% в сравнении с 2019 годом.

Национальный банк Украины ухудшит макроэкономический прогноз страны, в том числе оценку падения реального ВВП с 5% до 6-8,5%.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе.

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