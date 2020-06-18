Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 18 июня выросла еще на 6 копеек – до 11,34 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цена автогаза на станциях ОККО в Донецкой, Полтавской, Одесской и Киевской областях выросла на 20 копеек, в Запорожской и Херсонской – на 10 копеек за литр. При этом средняя по стране цена в этой сети выросла на 5 коп. – до 12,03 грн/л.

Сеть WOG повысила цены в среднем на 10 копеек – до 12,11 грн/л, AMIC – на 35 копеек, до 11,41 грн/л.

Консолидированная сеть группы "Приват" на 25 копеек за литр повысила цены на станциях в Житомирской области – с 10,15 до 10,40 грн/л.

Сети SOCAR, "Овис", SUN OIL, Motto и другие повысили цены на 5-10 копеек за литр.

Читайте также: ЕББР выделил собственнику сети АЗС ОККО кредит на $35 миллионов

Как сообщалось, на минувшей неделе средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95. 18 июня это соотношение выросло до 51,7%.

Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%.

Всего же с начала мая по 16 июня средняя розничная цена газа выросла на 37% (на 3,13 грн/л) – с 8,22 до 11,34 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной – 21,90 грн/л.

За прошедшую неделю (5 июня - 12 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 40 копеек (на 3,9%) – до 10,97 грн/л.