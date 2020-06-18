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Россия отменила запрет на работу Telegram после двух лет неудачных попыток блокировки

Россия отменила запрет на работу Telegram после двух лет неудачных попыток блокировки

Роскомнадзор объявил об отказе от требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

Свое решение в российском ведомстве объяснили готовностью основателя Telegram Павла Дурова "противодействовать терроризму и экстремизму", передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

"По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру", – говорится в сообщении Роскомнадзора.

В Московском горсуде, который принимал решение заблокировать Telegram, заявили, что Роскомнадзор вправе самостоятельно принимать решение об исполнении или неисполнении решения суда, передает Интерфакс.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя внесение в Госдуму законопроекта о разблокировке Telegram, признал, что решение суда о блокировке мессенджера оказалось невозможно выполнить.

В начале июня Дуров заявил, что его команда усовершенствовала методы обнаружения и удаления "экстремистской пропаганды".

"Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга", – написал Дуров, заявив, что разблокировка Telegram в России позитивно отразилась бы на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

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Напомним, в России власти с апреля 2018 года пытались блокировать работу Telegram. Решение о запрете мессенджера вынес ​Таганский суд Москвы за неисполнение требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.

После этого Роскомнадзор начал блокировать VPN и прокси-сервисы, которые предоставляли доступ к мессенджеру в России, а также IP-адреса Amazon, Microsoft и Google, которые мессенджер якобы использовал для обхода блокировок. В результате многие пользователи и владельцы интернет-ресурсов столкнулись с трудностями при доступе к сервисам и сайтам, однако работу мессенджера заблокировать так и не удалось.

Более того, ряд российских чиновников и государственных структур продолжали вести свои Telegram-каналы. После начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 через Telegram начали информировать о динамике заболеваемости федеральный и региональные оперативные штабы.

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