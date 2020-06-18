Суркис оценил расходы на содержание "Динамо" в $20 миллионов в год

Бюджет футбольного клуба "Динамо" (Киев), самого титулованного украинского клуба, в последние годы уступившего пальму первенства донецкому "Шахтеру", в последние годы составляет порядка $30-35 млн, хотя ранее достигал и $60 млн.

Об этом сообщил президент ФК "Динамо" Игорь Суркис, передает БизнесЦензор со ссылкой на Инетрфакс-Украина.

"Бюджет "Динамо" последние годы порядка $30-35 млн, примерно, если взять разные спонсорские контракты, Лига Европы… Не берем, естественно, продажу футболистов, которых и продаем, и покупаем. И где-то в $15-20 млн клуб обходится акционерам каждый год в сегодняшних реалиях дотаций", – сказал президент клуба.

По словам Суркиса, в финансировании клуба также принимает участие его брат, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Григорий Суркис, отметив, что речь идет о несущественных суммах.

"Когда мне не хватает – он мне одалживает", - уточнил Игорь Суркис.

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Выручка ООО "Футбольный кулю "Динамо" в 2018 году упала в 3,1 раза – до 105,97 млн грн, однако чистая прибыль возросла на 25,9% – до 97,66 млн грн.

Валовый убыток клуба в 2018 году был равен 534,46 млн грн, а однако прочие операционные доходы составили 874,06 млн грн, и в результате операционная прибыль – 102,81 млн грн.

В целом с учетом финансовых и других доходов в 2018 году операционные затраты ФК "Динамо" составили 1,18 млрд грн.