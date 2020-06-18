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аліменти (53) індексація (24)

Рада одобрила ежегодную индексацию алиментов

Рада одобрила ежегодную индексацию алиментов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, обязывающий исполнителя ежегодно индексировать размер алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.

За соответствующий законопроект №3112 о внесении изменений в закон Украины "Об исполнительном производстве" (относительно обязательства исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме) в первом чтении проголосовало 274 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законопроект планирует внести изменения в ст. 71 закона "Об исполнительном производстве", согласно которым исполнитель обязан ежегодно индексировать размер алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, после его принятия улучшится материальное состояние, размер алиментов на содержание которых определен судом, и уменьшится нагрузка на государственный бюджет в связи с сокращением количества лиц, получающих социальные выплаты или уменьшение размера таких выплат.

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