Рада утвердила отчет о выполнении госбюджета на 2019 год

Верховная Рада приняла к сведению отчет о выполнении закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год", который представил министр финансов Сергей Марченко.

Как передает БизнесЦензор, по результатам обсуждения соответствующий проект постановления №3269-д набрал 237 голосов.

Согласно документу, доходы государственного бюджета в 2019 году составили 998,3 млрд грн или 99,1% утвержденных с изменениями показателей, и увеличились по сравнению с 2018 годом на 70,2 млрд грн.

В том числе в общий фонд государственного бюджета доходы поступили в объеме 879,8 млрд грн, что составило 96,9% утвержденных с изменениями показателей, то есть меньше на 28,6 млрд гривен и такое отклонение является крупнейшим и соответственно худшим показателем за последние пять лет.

"Этот объем недовыполнения был бы еще большим, если бы в течение отчетного периода соответствующие плановые показатели не были уменьшены на 20,1 млрд грн", – отмечается в документе.

При этом в течение отчетного периода продолжало ухудшаться состояние платежной дисциплины налогоплательщиков. Так, на 1 января 2020 года налоговый долг перед госбюджетом составил 104,1 млрд грн, что на 18,5 млрд грн или 21,6% больше, чем на начало 2019 года.

Расходы государственного бюджета за 2019 год составили 1 075,1 млрд грн или 98,4% бюджетных назначений и 95,2% уточненного плана. В том числе расходы общего фонда государственного бюджета проведены в сумме 952,97 млрд грн, что на 30,8 млрд грн или на 3,1% меньше бюджетных назначений (уже уменьшенных почти на 22 млрд гривен в октябре 2019 года) и стало наибольшим показателем невыполнения за последние пять лет.

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Дефицит госбюджета по итогам 2019 года составил почти 81 млрд грн, или, по предварительным данным, 2% ВВП, что на 10,1 млрд грн меньше утвержденного предельного объема. Как отмечается, такой показатель дефицита по номинальному объему является крупнейшим за все годы.

При этом дефицит общего фонда государственного бюджета составил 68,8 млрд грн или на 0,8 млрд грн меньше утвержденного предельного объема.

От приватизации государственного имущества в государственный бюджет поступило за год только 549,5 млн грн или 3,2% утвержденного показателя (17,1 млрд грн).

В 2019 году расходы государственного бюджета по погашению и обслуживанию долговых обязательств составили 464,5 млрд грн, что на 32,7% больше, чем в 2018 году.

Общий объем государственного долга и гарантированного государством долга на 31 декабря 2019 года составил 1 998,3 млрд грн или, по предварительным данным, 50,3% ВВП и существенно уменьшился в основном в результате ревальвации гривни и роста номинального валового внутреннего продукта.