58% жителей Ивано-Франковщины накопили долги за потребленный газ

58% потребителей газа Ивано-Франковщины задолжали за потребленный газ. По состоянию на 16 июня 253 тыс. клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта" не оплатили за газ 425 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба газопоставляющей компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, на время карантина "Ивано-Франковскгаз Сбыт" не применяет штрафные санкции за просрочку оплаты за потребленный газ, а также не прекращает поставки газа должникам. Однако такие послабления никоим образом не означают, что можно несвоевременно оплачивать счета. Ведь после завершения карантина рост задолженности влечет за собой ответственность - вплоть до отключения газа.

Чтобы предотвратить отключения, "Ивано-Франковскгаз Сбыт" с начала года сообщил о существующей задолженности 7 тыс. потребителей.

В случае дальнейших неуплат, после окончания карантина компания будет вынуждена принять меры по отключению от газоснабжения и обращаться в суд. До введения карантина в суд уже направлено 193 исков к должникам на сумму 1522 тыс. грн.

Кроме того, в компании напоминают, что должники останутся без субсидии. "Ивано-Франковскгаз Сбыт" уже предоставил структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения списки потребителей-должников, у которых имеется задолженность более трех месяцев в сумме более 340 грн. В случае оплаты такой задолженности жилищная субсидия на следующий сезон не будет назначаться.

"Клиенты ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" имеют все возможности оплатить счета за газ дистанционно. Для них работают онлайн-сервисы сайта 104.ua: личный кабинет, мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот. Также была разработана экспресс-регистрация, которая позволяет создать личный кабинет на сайте 104.ua всего за один звонок. Для этого нужно позвонить с мобильного телефона в контакт-центр по телефону 067 65-65-104, сообщить оператору номер лицевого счета (он есть в платежке каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в сообщении получит логин и пароль к нему", – отмечается в сообщении.