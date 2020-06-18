Рада отменила публичное обсуждение оценки воздействия на экологию на время карантина

Верховная Рада внесла изменения в закон "Об оценке воздействия на окружающую среду" относительно предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроект №3438 во втором чтении и в целом проголосовал 231 народный депутат.

Согласно пояснительной записке к документу, предусмотренные законодательство публичные обсуждения отчетов по оценке воздействия на окружающую среду создают риск распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

В связи с этим законопроектом предлагается внести изменения в статью 17 "Заключительные и переходные положения" закона "Об оценке воздействия на окружающую среду", установив, что на время карантина и в период 30 дней после его прекращения "общественное обсуждение планируемой деятельности проводится исключительно в форме предоставления письменных замечаний и предложений (в том числе в электронном виде), о чем отмечается в отчете об общественном обсуждении".

Изменениями предлагается не проводить общественные слушания в этот период и на даты в период действия карантинных ограничений их не назначать. При этом запланированные общественные слушания, дата проведения которых приходится на период действия указанных мероприятий, будут считаться несостоявшимися и повторно проводиться не будут.

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Как сообщалось, в декабре 2017 года вступил в силу закон "Об оценке воздействия на окружающую среду", который являлся одним из важных обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС.

Законом введена процедура осуществления соответствующей оценки планируемой деятельности, которая призвана позволить общественности с ранних стадий участвовать в обсуждении и формировать перечень вопросов, которые будут исследоваться при оценки воздействия на окружающую среду, влиять на выбор альтернативного места осуществления планируемой деятельности, а также на внедрение перечня мер, которые будут уменьшать влияние такой деятельности.