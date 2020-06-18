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Злочевский покупает еще 3 газовые компании в Украине

Злочевский покупает еще 3 газовые компании в Украине

Бывший министр экологии Николай Злочевский 29 мая стал официальным бенефициарным владельцем компании "Гео Инвест Групп".

Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

За четыре месяца до данной сделки компания "Гео Инвест Групп" без аукциона получила лицензию на разработку Бахраноско-Подольской нефтегазоносной площади (229 кв. км) в Полтавской области сроком на 20 лет.

Контроль над "Гео Инвест Групп" был установлен через новую компанию Николая Злочевского – Systemoil Energy CY Limited, зарегистрированную на Кипре в январе 2020 года. Это был первый газодобывающий актив в Украине, оформленный на эту фирму.

Кроме того, 18 июня Антимонопольный комитет рассмотрит заявку Systemoil Energy CY Limited Злочевского на возможность приобретения контроля над еще двумя газодобывающими компаниями – "Альба Ресурс" и "Мироновкастроймонтаж".

АМКУ должен дать предварительные выводы, нужно ли покупателю получать разрешение антимонопольного ведомства для установления контроля над компаниями. Эти компании владеют лицензиями на разработку Южно-Медведевской и Южно-Хрестыщенской площадей соответственно, которые они получили в 2011 году.

Компания "Альба Ресурс" контролируется кипрской "Дафресион Сервисиз Лтд", "Мироновкастроймонтаж" – компанией "Диморено Венчерз Лтд".

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Как сообщалось, ранее Burisma Злочевского приобрела бывшие активы Cadogan Ukraine: компании "ПК Газдобыча" и "Астроинвест Украина", сделки по которым были закрыты в декабре 2019 года и феврале 2020 года соответственно.

В мае 2020 года Burisma стала владельцем сейсморазведывательной компании "Геоюнит".

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Топ коментарі
+16
Конституция Украины Статья 13. Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией. Поэтому никаких "эффективных частных собственников",владельцев общенародного добра в Основном законе не предусмотрено,ни на год,ни на день, Скважина - государственная,газ-общенародный(бесплатный), ГТС-государственная,облгазы(платежка №2) с компрессорными станциями и хранилищами-государственные - паразитические прокладки-АО,ООО и др."Рога с копытами"(платежка №1)-это как "козе 5я нога". Надо все что понапринимали "реформаторы",не соответствующее Конституции Украины отменять или приводить в соответствие Основному закону,потому что на гнилой правовой основе(до 90% законов не соответствует Конституции Украины) создать что-либо жизнеспособное проблематично. Всем добра.
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18.06.2020 16:45
+10
" Какая отвратительная рожа"(с)
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18.06.2020 17:29
+9
страна оккупированная бандитами
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18.06.2020 21:33
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Правила форума Рада форумчан
а тут онным идиотам впаривают о каких то 6 лямах зЭлени от зЛочевского .....
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18.06.2020 16:29 Відповісти
Конституция Украины Статья 13. Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией. Поэтому никаких "эффективных частных собственников",владельцев общенародного добра в Основном законе не предусмотрено,ни на год,ни на день, Скважина - государственная,газ-общенародный(бесплатный), ГТС-государственная,облгазы(платежка №2) с компрессорными станциями и хранилищами-государственные - паразитические прокладки-АО,ООО и др."Рога с копытами"(платежка №1)-это как "козе 5я нога". Надо все что понапринимали "реформаторы",не соответствующее Конституции Украины отменять или приводить в соответствие Основному закону,потому что на гнилой правовой основе(до 90% законов не соответствует Конституции Украины) создать что-либо жизнеспособное проблематично. Всем добра.
показати весь коментар
18.06.2020 16:45 Відповісти
Злочевский покупает еще 3 газовые компании в Украине - Цензор.НЕТ 576
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18.06.2020 22:48 Відповісти
Так сейчас же Зеля фараон, Януковича погнали,а Злочевский воровал и при Януковиче и при Порошенко и при Зеленском ворует, но коррупции и прихватизации уже нет, уже покончили с эпохой бедности - это инвестиции, только я не понимаю таких инвестиций когда в стране не прибавляет, а убывает.
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18.06.2020 23:59 Відповісти
Може воно й добре, що хтось опікується розробками газоносних скважин, а це дуже дорого, бо вони дуже глибоко під землею. Потім нам ніхто вже краник не перекриє, самі будемо продавати газ.
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19.06.2020 05:05 Відповісти
А кто розробляє газові скважини по Вашому в Україні?, Злочевский?, всі хто розробляє від інженерів до прибиральників українці, а такі як Злочевський замість того щоб кошти від тарифів які сплачує населення оставалися у українців,держави,тому що українці не є власниками скважин,забирають собі, навіщо нам потрібні ці олігархи-прокладки, вони за допомогою ворожої влади яку ми вибрали для управління державою в інтерасах народу, на всьому готвому забирають у населення засоби праці, сировину і продають все що є у держави, населення від цього бідніє,ні чого не сворюючи в технологіях, в виході на зовнішні ринки,вони на це не здатні разом з цією владою, вони тупі бандити і шахраї, здатні тільки грабувати державу і населення використовуючи владу.
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19.06.2020 11:59 Відповісти
Поздравления!
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18.06.2020 17:13 Відповісти
" Какая отвратительная рожа"(с)
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18.06.2020 17:29 Відповісти
Вот кому живётся весело - вольготно в Украине...
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18.06.2020 17:54 Відповісти
Пора вже прозрівати народу і запитати у обраної влади - шо за херня? Яких законів ви понаприймали ідіоти кончані, продажні тварюки, пацюки ненаситні???? Яким чином країну грабують всілякі хитро-зроблені пройдисвіти на очах у всього світу, а ви, непотріби ні пари з уст?? Нинішня влада буде кивати на "папередніків", а ті знову на "папередніків" і так до нескінченності. В результаті всі "папереднікі" зі своїми висерами на сотні років вперед у шоколаті, народ все глибше в дупі. І це є мудрий нарід?!?!?! Це тупізна зашкорубла! Хтось здатен змінити цю кричущу несправедливість, чи доля у українців така? При нинішній владі, і це вже всім очевидно, всі негативні процеси лишень розганяються, більше того, за такого президента є "непоганий" шанс знову попасти в "обійми" до кривавого "старшого брата". Та про що тут говорити? Лишень через 6 років після смерті "Небесної Сотні" по цетру столиці рашапоїдна срань шастає, кучкується. І при таких темпах може докучкуватись при прямій підтримці ху.йла через свого підх.уйловика всередині країни до того, що через рік-два від могил "Небесної Сотні" і сліду не залишиться.
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18.06.2020 18:52 Відповісти
А как вы хотели?! Так и должно быть! Закон сообщающихся сосудов: где убыло(мозгов, к примеру, или зачем мне ваша политика) и с другой - ну и хрен с вами!
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18.06.2020 19:13 Відповісти
Как без аукционов? Пусть аваков или пес антин расскажут как в 2020 году у нас до сих пор без аукционов какие то конторы получают лицензии на доьычу урана, нефти, газа. Сколько ето еще будет длиться?
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18.06.2020 21:21 Відповісти
страна оккупированная бандитами
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18.06.2020 21:33 Відповісти
Постепенно все начинают понимать что такие жиды как Беня, ЗЛОчевский и т.п. это лютые враги - источник лжи, коррупции, жадные, продажные и абсолютно аморальные. Их нужно уничтожать физически Судами Линча вместе с со всеми пособниками. Все идет к тому что ЗЕгенератная власть превратит толерантных украинцев в лютых антисемитов. Не мы первые, не мы последние.
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18.06.2020 21:38 Відповісти
и при всем при этом добкин подает заявление о вреде томоса, бужанскому с червоненко не нравится украинська мова, а рабинович, отседевший 12 лет за кражу средств музея Гризодубовой шлет письмо типа "спасибо деду за победу". цинизм отдельной нации ну вот просто шкалит. А если добавить к этому пустпорожні и заведомо невыполнимые обещания их лидера - то и впрямь пора покупать черную рубашку.
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19.06.2020 11:23 Відповісти
А зачем населению его газ и другие ресурсы? - пусть берут, возьмем кредит 18 % годовых под землю и заплатим олигархам на пару лет хватит,правда не будет не газа не Земли , зачем государству налоги, пусть в офшоры идут, зачем поддерживать армию, медиков во время короновируса и вообще зачем поддерживать население и вообще зачем это население? Надо умереть но поддержать олигархов, им нужнее газ и все, что есть в стране и власть им в этом помогает.
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18.06.2020 23:49 Відповісти
Нам постоянно сцут в уши со всех екранов телевизора что енергетическая и газовая отрасль в Украине убыточная, но при етом олигофрены скупают все что можно. А завтра будут визжать что нас спасет только повышение тарифов
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19.06.2020 08:37 Відповісти
Рожа бандитская...
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19.06.2020 09:51 Відповісти
в стране воров НИКОГДА порядка не будет!!!!
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19.06.2020 13:11 Відповісти
Злочевский заносил Овощу , Пепе . а теперь и ЗЕ .потому и плавает .Пока у власти олигархат , пока ничего и не светит Украине .
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19.06.2020 13:24 Відповісти

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