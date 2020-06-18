"Метинвест" планирует до конца года завершить модернизацию аглофабрики на ММК им. Ильича

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа "Метинвест" планирует до конца года завершить проект по модернизации аглофабрики на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича (ММК).

Об этом сообщил генеральный директор ММК им. Ильича Тарас Шевченко в ходе первого в истории виртуального пресс-тура на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, передает УНИАН.

По его словам, реконструкция позволит на 90% снизить выбросы загрязняющих веществ.

"Более $150 млн направлено на реализацию этого проекта. Данная экологическая программа продолжается уже порядка 7 лет, и в этом году мы подошли к финишу", - сказал Шевченко.

Он подчеркнул, что благодаря реализации этого проекта уже к концу этого года предприятие выйдет на европейские стандарты по уровню выбросов.

"Мы в полном объеме завершили строительно-монтажные работы и сейчас находимся по многим агрегатам в режиме их тестовых испытаний. К концу этого года мы в обязательном порядке выйдем на европейские стандарты по уровню выбросов на нашей аглофабрике, что в полной мере соответствует взятым нами публичным обязательствам перед общественностью города Мариуполя", - отметил Шевченко.

По его словам, ранее 80% всех выбросов комбината образовывалось именно на аглофабрике.

"80% выбросов предприятия образовывались на аглофабрике, и до 40% выбросы аглофабрики составляли от общих выбросов в городе", - сообщил гендиректор комбината.

Шевченко подчеркнул, что после завершения проекта в городе Мариуполь уровень запыленности будет снижен на треть.

По его словам, фактическая реализация этого проекта стартовала в 2014 году, когда были заключены договоры на проектирование, на изготовление и поставку оборудования, тогда как в 2012 году были разработаны общая концепция и технические решения по модернизации.

Он отметил, что главным поставщиком технологического оборудования является крупная итальянская компания Termokimik, ведущий производитель оборудования для промпредприятий в сфере охраны окружающей среды, а генеральный подрядчик по реализации проекта - "Метинвест-Инжиниринг".

Однако из-за введенных в мире карантинных ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) итальянские сотрудники последние месяцы не могли лично присутствовать на строительной площадке, а все коммуникации осуществлялись в онлайн-режиме.

При этом Шевченко выразил надежду, что уже вскоре после ослабления ограничений сотрудники Termokimik смогут прибыть на предприятие и пусконаладочные работы нового современного оборудования будут завершены в течение 3-4 месяцев.

"Я предполагаю, что на завершение пусконаладочных работ потребуется 3-4 месяца и к осени мы завершим в полной мере реализацию этого емкого, сложно, но такого нужного и важного экологического объекта как для нашего предприятия, так и для города в целом", - отметил гендиректор комбината.

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича - предприятие полного металлургического цикла, которое производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения.

Комбинат входит в металлургический дивизион группы "Метинвест" – крупнейший в Украине и один из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.