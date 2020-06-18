Рада передала корпус завода "Антонов" судьям Антикоррупционного суда

Верховная Рада внесла изменения в закон "О реструктуризации задолженности государственного предприятия "Антонов" с целью создания предпосылок для обеспечения Высшего антикоррупционного суда помещением.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3350 во втором чтении проголосовало 244 народных депутата.

Как указано в пояснительной записке к проекту, для обеспечения Высшего антикоррупционного суда надлежащим помещением предлагается осуществить передачу от государственного предприятия "Антонов" нежилого здания по адресу: г. Киев, проспект Победы, 41, литера А.

Законом предусмотренао, что "Антонов" передаст здание по рыночной стоимости в счет погашения задолженности госпредприятия, как правопреемника ГП "Киевский авиационный завод "Авиант" по облигациям, выпущенным в 2009 году под гарантии государства. Остаток задолженности госпредприятие будет погашать ежеквартально.

Согласно пояснительной записке к документу, ранее Кабмин передал здания лабораторного корпуса №1 по ул. Преображенский, 5/2, зданий лабораторного корпуса №1 и административно-лабораторного корпуса №2 по ул. Максима Кривоноса, 2а, в Киеве из сферы управления Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства для размещения Апелляционной палаты и судебных палат ВАКС.

Однако, указанные помещения не были переданы суду из-за ряда проблемных вопросов, которые в целом блокируют возможность осуществить такую ​​передачу. В частности, часть помещений находится под арестами из-за неплатежеспособности балансодержателей (пять государственных учреждений из сферы управления Министерства развития общин и территорий), в одном из балансодержателей начата процедура приватизации, в отношении части помещений еще действуют договоры аренды с балансодержателем и тому подобное.

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В связи с этим, для начала работы суда были приняты решения о временном размещении Высшего антикоррупционного суда в трех зданиях по ул. Крещатик, 42-А, ул. Крестовый, 4 (бывшие здания Печерского районного суда. Киева) и по ул. Победы, 41, в Киеве.

"В процессе обустройства указанных помещений было установлено, что нежилое здание (литера А) по ул. Победы, 41, в Киеве имеет потенциал реконструкции с достройкой, что позволит разместить в одном помещении всех судей и аппарат Высшего антикоррупционного суда", – отмечается в сообщении.