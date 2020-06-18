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Рада разрешила назначать судьями Антикоррупционного суда бывших следователей и прокуроров

Рада разрешила назначать судьями Антикоррупционного суда бывших следователей и прокуроров

Верховная Рада внесла изменения в закон "О Высшем антикоррупционном суде" в части обеспечения суда помещениями и других вопросов работы суда.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №3348 во втором чтении и в целом проголосовали 253 народных депутата.

Законом отменяется положение, которое не позволяло быть назначенными судьями Высшего антикоррупционного суда лицам, которые на протяжении последних десяти лет работали в правоохранительных органах и прокуратуре, а также упрощает требования к судьям первой инстанции, приблизив их к требованиям к судьям местных судей с разницей лишь в требовании опыта работы в сфере права в семь лет, вместо пяти.

Кроме того, документом дополняется закон "О Высшем антикоррупционном суде" положением, согласно которому суд получит право осуществлять управление объектами государственной собственности, которые принадлежат к сфере его управления.

Согласно пояснительной записке, эта норма необходима для обеспечения суда надлежащим помещением.

Также, с целью обеспечения единого подхода к стандартам деятельности судей предлагается также установить одинаковые сроки осуществления полномочий следственными судьями ВАКС и судьями местных судов.

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