Госдеп США одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров за $600 миллионов

Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины до 16-ти патрульных катеров Mark VI и связанного оборудования на общую сумму в $600 млн.

Как сообщило Агентство по военному сотрудничеству и безопасности США, о соответствующем решении уже уведомлен Конгресс, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

В сообщении отмечается, что правительство Украины сделало запрос на приобретение 16 патрульных катеров Mark VI, 32 систем ведения огня MSI Seahawk A2, 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров, 40-ка пушек MK44 и другого вооружения.

"Предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США, улучшив безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что Украина использует судна для "защиты территориальных вод и защиты интересов на море". Подрядчиком сделки выступает компания SAFE Boats International, Bremerton, WA.

При этом часть катеров может быть поставлена в рамках утвержденной США программы военной помощи для Украины на $250 млн.

Как сообщалось, в 2018 году США передали Украине два патрульных катера класса "Айленд", которые после вывода из состава Береговой охраны США в 2017 году находились в законсервированном состоянии. Согласно договоренностям, американские патрульные катера передаются ВМСУ на безоплатной основе, однако украинская сторона обеспечит 100% предоплату общей стоимости сопутствующих услуг в размере $10,1 млн.

Осенью 2019 года сообщалось, что США в рамках поддержки Украины в сфере безопасности передадут Киеву еще три патрульных катера типа "Айленд" (Island) в дополнение к уже переданным и принятым в состав Военно-морских сил ВСУ катерам "Старобельск" и "Славянск".