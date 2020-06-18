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Госдеп США одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров за $600 миллионов

Госдеп США одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров за $600 миллионов

Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины до 16-ти патрульных катеров Mark VI и связанного оборудования на общую сумму в $600 млн.

Как сообщило Агентство по военному сотрудничеству и безопасности США, о соответствующем решении уже уведомлен Конгресс, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.

В сообщении отмечается, что правительство Украины сделало запрос на приобретение 16 патрульных катеров Mark VI, 32 систем ведения огня MSI Seahawk A2, 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров, 40-ка пушек MK44 и другого вооружения.

"Предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США, улучшив безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что Украина использует судна для "защиты территориальных вод и защиты интересов на море". Подрядчиком сделки выступает компания SAFE Boats International, Bremerton, WA.

При этом часть катеров может быть поставлена в рамках утвержденной США программы военной помощи для Украины на $250 млн.

Как сообщалось, в 2018 году США передали Украине два патрульных катера класса "Айленд", которые  после вывода из состава Береговой охраны США в 2017 году находились в законсервированном состоянии. Согласно договоренностям, американские патрульные катера передаются ВМСУ на безоплатной основе, однако украинская сторона обеспечит 100% предоплату общей стоимости сопутствующих услуг в размере $10,1 млн.

Осенью 2019 года сообщалось, что США в рамках поддержки Украины в сфере безопасности передадут Киеву еще три патрульных катера типа "Айленд" (Island) в дополнение к уже переданным и принятым в состав Военно-морских сил ВСУ катерам "Старобельск" и "Славянск".

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Топ коментарі
+13
God bless America!
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18.06.2020 16:16
+5
Ну а що робити,якщо в самих нема клепки в голові.Будемо купувати.А колись же авіаносьці та крейсери будували... Я вже не кажу про суховантажі,рефрижератори, та траулери...
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18.06.2020 19:29
+4
зер гут! укров нужно вооружить до зубов!
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18.06.2020 17:33
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God bless America!
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18.06.2020 16:16 Відповісти
зер гут! укров нужно вооружить до зубов!
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18.06.2020 17:33 Відповісти
До зубов это катерами??? Как говорится дурень думкой багатіє.
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19.06.2020 00:41 Відповісти
Gочти 80 тонн, 37$ лямов+-
Проект новый с 2016.
Это вам не гюрзы клепать на кучерявой кузне по 325 млн гривен каждый(!) а потом стоимость вообще засекретили.
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18.06.2020 17:46 Відповісти
Ну да, а эти всего-то в 3 раза дороже наших. Но мы же богатая страна, зачем нам свое машиностроение, свои рабочие места и независимость от внешних поставщиков, которые в любой момент может прекратить сервисное обслуживание и поставку запчастей и боеприпасов, например в ответ на защемление каких-нибудь извращенцев или нарушения авторских прав майкрософта или еще каких-нибудь американских компаний.
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19.06.2020 00:33 Відповісти
ти не москаль часом???
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19.06.2020 10:12 Відповісти
А что не видно? Раз защищает экономику Украины от краха, отечественного производителя и бюджет , говорит адекватные вещи,спасает остатки производственных кадров от европейского жопомойства (евро-ценностей)- всем и так понятно,что не "активист". \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Кстати 11.06.20г был отравлен Хаджибеевский лиман. Сотни кг мертвых креветок,мелкая рыба и змеи заполнили берега.Картина убийства экологии ужасающая.Точной причины отравления не называют,но блогеры связывают отравление с "резким потеплением",которое возможно вызвано "геоинженерией" в рамках борьбы с "всеобщим потеплением",за борьбу с которым Пауль Крутцен(институт М.Планка,Германия) получил Нобелевскую премию.Если бы отравление было связано со сбросами токсических веществ,которые случались и ранее,то погибла бы массово рыба. А раз погибли креветки и змеи-обитающие в поверхностных прибрежных слоях воды ,то понятно что их чем -то "опылили" с неба,точно не "манной небесной"....Причем уже месяц день и ночь север,центр и запад заливают проливные дожди ,даже со снегом в Карпатах,в то время как в Одесской и Николаевской областях поддерживается засуха,искусственно или нет-пусть разбираются климатологи и те кому положено. Возможно "геоинженерия"(активное вмешательство в природу с целью изменения свойств климата,с помощью массированного выброса в стратосфере различных аэрозольных частиц(диоксида серы и др .химикатов,) для отражения солнечного излучения и нужны,но как-то надо распылять там ,где это необходимо,а не там где и так летом ходят в шубах,и по проспектам плавают на резиновых лодках.. Кстати пасечники пчел собирают лопатами,чего раньше не было, насекомые гибнут сотнями тысяч семей.. Исчезли шмели,майские жуки,воробьи,скворцы,насекомые как таковые,опылять культуры не кому, в Китае приловчились опылять руками ,но у них есть кому а у нас и так остались три калеки,которых выдают за 42 млн. и "активисты", у которых есть дела поважнее ,чем экономика и экология. Как-то надо обратить внимание на эту проблему,всех же касается,никто за заборами не спрячется и отравленную раундапами и тиаклопридами и пр "нежданчиками" воду будут пить все 100% проживающих на территории Украины,с водопровода или 200м скважин,без разницы.Неужели не доходит? "Опыленная" разной небесной хреновиной клубника,черешня и пр.фрукты-овощи в лучшем случае вызовут понос,а о худших мы каждый день слушаем по зомбоящику. В общем пожелаем новому министру экологии успехов в защите природы и всех нас,еще оставшихся от "покращень". Всем добра. P.S Вот еще новость-в море из корабля слита неизвестная жидкость.Интересно эти классные катера оснащены орудиями и стингерами ,системами ПВО? А что-слил отраву-получи заряд соли в зад,остальные 100 раз подумают ,стоит ли загаживать территориальные воды и пляжи,загрязняя акваторию..
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19.06.2020 12:32 Відповісти
ты дурачек??? ... причем тут американские катера к хаджибейскому лиману??? ... при чем тут отечественный автопром к тому что в Украине идет война. В военное время любая качественная военная техника в радость.
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21.06.2020 19:19 Відповісти
А ты не идиот ли случайно? Хотя не правильно, вопроса то нет - ты идиот.
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19.06.2020 20:44 Відповісти
Сравнение хера с пальцем, Гюрзе до Mark VI как до Луны раком. Красная цена Гюрзы 1-2 млн , ее можно очень образно но сравнить с танком Оплот по массе, только Гюрза проще на порядок. Тот же Вьетнам делает за 1 млн невооруженные катера проекта Лань с водоизмещением не 30, а 400тонн.
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19.06.2020 10:19 Відповісти
И к слову 400 тонная лань Лань может нести Нептун, эти сказки про отечественного производителя можно оставить для совков и ваты, ДТЕК, Укрнафта тоже "отечественные производители", потом за эти деньги льют говно с ТВ. Нужно любить не Порошенко, не Кузню, ценой коррупционных заказов, а Украину и если выгоднее сотрудничать с США то сотрудничать, поддерживать своих не означает отдавать дяде сверхприбыль чтобы ЛОМов типа Бутусова потом покупал с потрохами.
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19.06.2020 10:26 Відповісти
"Сравнение хера с пальцем, Гюрзе до Mark VI как до Луны раком." - а вот с этогог момента поподробнее. чем американские речные катера лучше украинских и зачем на переплачивать за них в 3-4 раз с учетом налогов, а еще и заплатить в течении эксплуатации как минимум 50% от стоимости за запчасти???

"Красная цена Гюрзы 1-2 млн " - можешь обосновать или ты просто так пукнул в лужу? А может их вообще нужно за 10грн покупать? Откуда ты берешь свои цифры?
"ее можно очень образно но сравнить с танком Оплот по массе, только Гюрза проще на порядок." - просто гениально, сравнивать танк и катер, а с вагонами например не пробовал сравнивать?
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19.06.2020 20:52 Відповісти
Ты точно шарик,37 миллионов долларов , Это сколько в гривнах ?,По твоим рассчетам за 1 марк 4 гюрзы,плюс рабочие места,плюс развитие судостроения своего,а не долг очередной в 600 миллионов долларов.А вообще это сообщение для зедебильного лохтората!
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19.06.2020 13:01 Відповісти
По моим расчетам цена гюрзы это цена на которой срубили прибыли больше чем стоит сама гюрза. Это не 1 к 3, можно еще в резиновых лодках посчитать, но не нужно, говорю же, сравнение хера с пальцем, на марке "немного" лучше всё от систем вооружения до навигации и силовых установок, это проект 2016го года, а не 70х.
Были бы потрачены в этот бюджет можно было бы получить платформу под нептун, а это в корне поменяло бы расстановку сил, а так ломы целуют в жопу "мецената" за распил.
Если бы форумные и фейсбучные фан-девочки были бы не за порохню, или зеленскую соплю, а Украину и против коррупции то давно были бы в НАТО и ЕС.
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19.06.2020 13:20 Відповісти
А что еще важнее что от этого марка что от гюрзы толку не больше чем от копеечных патрульных катеров, не несут нептуны - значит максимум гонять ДРГ на резинках. Ну так для этого достаточно катеров за три копейки. Да, их с пятерку не помешает иметь, не по такой цене, это технологический примитив который можно было уложить в миллион usd, максимум в 2.
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19.06.2020 13:30 Відповісти
Ну гюрза ,проект не 70 тых,ттд не сравнимы потому что разный класс катеров! А про распил ты бы венедиктовой под подпись ,дал сведения,а так для чего врать.Оснащение гюрзы начиная от американского двигателя и нашего вооружение совсем не плохое для своего класса.
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19.06.2020 14:07 Відповісти
Конечно нет распилов, был и 170млн, потом 300, потом вообще засекретили, в то время когда укроборон порн делал всё возможное чтобы не получить айленды 150 тонн по цене дешевле Гюрзы.
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19.06.2020 14:43 Відповісти
"По моим расчетам цена гюрзы это цена на которой срубили прибыли больше чем стоит сама гюрза. Это не 1 к 3" - расчеты в студию, хочется увидеть почему американские катера стоящие минимум в 3 раза дороже чем украинские это хорошо, а украинские в 3 раза дешевле это плохо. Ждем лекции по зебилономике.
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19.06.2020 21:11 Відповісти
Так зебильный клоун помнится во время визита в Канаду так и вообще БТРы канадские закупать обещал, слава богу похоже отговорили дегенерата этого не делать, а может канадцы кредит с откатом не дали.
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19.06.2020 21:02 Відповісти
если покупать, то это дорого - а если в рамках помощи американскому ВПК и Украине подходит несомненно..))
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18.06.2020 18:11 Відповісти
только бизнес..
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18.06.2020 18:30 Відповісти
Цена просто дикая, Вы правы. Это ж не самолёт. Но если это нам в порядке помощи, а американским корабелам в порядке попила, то да, можно закрыть глаза.
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18.06.2020 23:09 Відповісти
Судя по всему хотят заполовинить - часть в качестве помощи, а часть покупать. При этом Кузню похоже ждет судьба всего остального нашего машиностроения - без заказов разбежится коллектив, а затем все на металл порежут.
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19.06.2020 00:39 Відповісти
Там резать то нечего, только благодаря Пэте, этот ржавый сарай получал гос заказы. Чем это всё закончилось и по какой цене нам известно. Особенно умиляет история с двумя переоборудованными из старого хлама речными катерами, по цене новых. Уж лучше купить у Штатов и закрыть вопрос с обеспечением, чем ждать пока местные барыги созреют до такого уровня. Тем более любое взаимодействие с западными партнерами нам на руку, считайте это акцией укрепления отношений.
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19.06.2020 02:06 Відповісти
В том то и проблема, что покупая импортное вооружение и катера мы не закрываем вопрос, а наоборот создаем себе огромный головняк в будущем, потому что мы попадаем в зависимость то наших американских "друзей" в вопросе запчастей, боеприпасов, ремонта и модернизации. А американцы умеют выкручивать руки не хуже кацапов, так что в любой момнет можно от них ожидать подлянку. А вот покупая отечественные катера мы мало того тратим в разы меньше средств, так еще создаем рабочие места, поддерживаем отечественное машиностроение, получаем часть потраченных средств обратно в бюджет в виде налогов и сборов и самое главное - мы не зависим от доброй воли или настроения заграничных друзей, особенно во время войны.
Лучше бы на эти 600млн. долларов Нептун закупили, чем американские речные катера.
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19.06.2020 20:42 Відповісти
Много проблем возникает с обслуживанием Мерседесов, ну или Тесла? Вообще нет проблем, а вооружение, во первых, как и любая деталь, является съемной и заменяемой частью, при желании, а во вторых, стандарты НАТО нам судьбой прописаны.
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19.06.2020 20:47 Відповісти
А что будет, если нам откажут в поставках запчастей и боеприпасов (не стоит забывать, что наши западные "друзья" с самого начала войны с парашкой ввели эмбарго на поставки нам вооружения и только после того как активные боевые действия фактически закончились и война перешла в в вялотекущий окопный режим запад нам начал продавать и передавать хоть какое-то летальное оружие и боеприпасы.
А что касается стандартов НАТО, то мы очень не скоро к ним перейдет, да и вообще очень большой вопрос, а нужно нам это делать. во всяком случае с нашим то мизерным финансированием и расходами на армию.
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19.06.2020 20:58 Відповісти
Это не нано-технологии, чтоб возникали трудности в переоборудовании. А то вон ракеты новые каждый год изобретаем, а сраные пульки переделать прям проблема. Нет проблем совершенно, от старого хлама давно пора избавляться и налаживать производство того, что реально востребовано, причем не только на украинском рынке.
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19.06.2020 21:04 Відповісти
Вот ты сам и ответил на вопрос о том, а нахрена нам покупать у американцев то, что мы в состоянии делать сами, да еще и в разы дешевле???
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19.06.2020 21:08 Відповісти
Не в состоянии, ещё и дороже. Давайте котлеты отдельно, а мухи отдельно. А то спор о том, что резину на иномарке некому поменять. Какие катера у нас могут, мы уже видели, а вооружение, если есть такая необходимость, всегда можно поменять, да хоть целиком модернизировать под себя эти катера. Да они не дешевые, дороже переоборудованных старых ржавых ********, но это передовая техника, тем более сразу и партия, а не ждать, пока барыги наварят чего-то, ещё и потом окажется, что из российских запчастей, как обычно. Нужно реально на вещи смотреть, на сроки поставок, на качество, на перспективу. Я буду спать спокойней за наших моряков, если они на американских катерах будут нести службу, а не на тех, что быстрее тонут, чем производятся.
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19.06.2020 21:24 Відповісти
Мы уже производим аналогичные катера под названием Гюрза-М.
"Какие катера у нас могут, мы уже видели, а вооружение, если есть такая необходимость, всегда можно поменять, да хоть целиком модернизировать под себя эти катера" - и что же вы там видели если не секрет??? Кроме того замена и модернизация во-первых тянет за собой дополнительную стоимость этих и так очень дорогих патрульных катеров. а во-вторых не всегда возможна исходя из конструкционных возможностей как катеров. так и наших боевых модулей или оборудования.
"но это передовая техника, тем более сразу и партия, а не ждать, пока барыги наварят чего-то, ещё и потом окажется, что из российских запчастей, как обычно" - во первых то, что это передовая техника недавно принятая на вооружение в США является больше ее недостатком. чем достоинством, потому что как показывает практика в процессе эксплуатации вновь принятых образцов вооружения практически во всех армиях мира в дальнейшем вносятся масса различных модернизаций и усовершенствований, которые направлены на устранение недостатков выявленных в ходе эксплуатации в войсках. Во-вторых, кто сказал что это будет единая партия, а не разбитая на части, в связи с финансированием например?
"Нужно реально на вещи смотреть, на сроки поставок, на качество, на перспективу" - есть такое понятие как соотношение цены-качества, и я почитав характеристики (по американским катерам их очень мало) не уверен, что нам выгоднее покупать американские катера как минимум в 3 раза дороже отечественных. Единственное чем они существенно отличаются, так это скоростью - 25узлов у Гюрзы М против 35 узлов у Марк, при этом дальность плавания у наших катеров в 1,5 раза больше чем у американских (900миль против 600).

"Я буду спать спокойней за наших моряков, если они на американских катерах будут нести службу, а не на тех, что быстрее тонут, чем производятся." - суть в том, что наш военный бюджет очень ограничен в средствах выделяемых на закупку и модернизацию вооружений и 600млн. долларов это почти 75% от всех средств в бюджете на этот год (сомневаюсь что при зебилах в следующем году будет увеличен бюджет на закупку вооружения), и значит вместо заказа на Нептуны, мы купим ПАТРУЛЬНЫЕ американские катера, цель которых ловить контрабандистов и браконьеров, а не обеспечивать защиту государства от нападения с моря.
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19.06.2020 23:02 Відповісти
кацап по своим кацапским лекалам всюду видит распил, палишься
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19.06.2020 10:59 Відповісти
Ага. все кто против уничтожения украинского машиностроения кацапы, пиши еще лапоть.
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19.06.2020 21:06 Відповісти
надо жа, на форуме спец по ценам военных катеров)) "дорого" ему...
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19.06.2020 11:01 Відповісти
Забавно читать про спецов, от быдла пишущего "надо жа". Примечательно что выражение то типично кацапское, ты лапоть бы еще "чаво" написал.
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19.06.2020 21:05 Відповісти
пьетя ковал-ковал на кузне..ковал-ковал..и решил продать кузню рыгу...и тут на помощь пришли пиндоссы.....)
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18.06.2020 18:33 Відповісти
Если Конгресс одобрит
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18.06.2020 19:01 Відповісти
Ну а що робити,якщо в самих нема клепки в голові.Будемо купувати.А колись же авіаносьці та крейсери будували... Я вже не кажу про суховантажі,рефрижератори, та траулери...
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18.06.2020 19:29 Відповісти
будувати будемо але москітний флот порібен вже зараз, а за таку ціну можно купити 1 крейсер
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18.06.2020 22:40 Відповісти
Катера , а какой могучий Флот был у Украины .. 72 боевых вымпела !

Прос....ли все!
U510 «Славутич» - большой разведывательный корабль пр. 1288.4 (в/ч А-0247 (1992)

Корабль управления «Славутич» За свою морскую службу он побывал с визитами в разных странах,в Румынии, Хорватии, Турции, Болгарии. В 2000 году корабль совершил первый в истории ВМС Украины трансатлантический поход в США, где в порту Нью-Йорк принял участие в торжественных мероприятиях празднования Дня Независимости США.
Кроме регулярных плановых выходов корабль управления «Славутич» б ы л постоянным участником активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества «BLАCKSEAFOR».

Госдеп США одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров за $600 миллионов - Цензор.НЕТ 5829
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18.06.2020 23:14 Відповісти
а скоко чугуна отливали в 1991, эх...больше Германии во скоко-то раз...))
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19.06.2020 11:02 Відповісти
У Украины НИКОГДА не было флота, - был набор очень разношерстных, устаревших кораблей, собранных не под какую-то внятную задачу, а по остаточному принципу, - то что "братушки" "дали" от ЧФ. Флот выстраиваится только сейчас и главное здесь, - чтобы корабли строились под целепологание, а не наоборот!
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19.06.2020 11:42 Відповісти
БДК "Ольшанский" U402/пр. 775 (в/ч А-4289 (1985)).
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/k-beregam-livii-idet-bolshoy-desantnyy-korabl-konstantin-olshanskiy.html
БДК "Ольшанский" отплыл в Ливию. ТТД корабля:
Водоизмещение: 4080 т.Размеры: длина - 112,5 м, ширина - 15 м, осадка - 3,7 м.
Скорость хода максимальная: 18 узлов .Дальность плавания: 6100 миль при 15 узлах.
Силовая установка: 2 дизеля, 2 винта, 19200 л.с.
Вместимость: до 500 тонн техники и грузов, 225 десантников.
Вооружение: 2х2 57-мм артустановки АК-725, ПЗРК.Экипаж: 87 чел.

Госдеп США одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров за $600 миллионов - Цензор.НЕТ 620
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18.06.2020 23:26 Відповісти
Уже можно забыть
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19.06.2020 09:52 Відповісти
Экипаж: 87 чел
Mark VI, - 10 человек. Экипаж, - это денежное довольствие, питание, проживание, обучение....
Надо объяснять почему Украине нужен "москитный флот"?
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19.06.2020 11:45 Відповісти
Ну правильно, мы же агрорная страна, зачем нам отечественные производители, будем покупатьзарубежные катера, вертолеты, БТРы, грузовики и вообще все импортное. Земля у нас родючая, на весь импорт рапса. сои и подсолнечника хватит.
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19.06.2020 00:36 Відповісти
без устали срешь на статье, ольгинский кацапик...передовик
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19.06.2020 11:04 Відповісти
Что петушок ватноголовый, подгорает?
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19.06.2020 20:28 Відповісти
Часто про петушков пишут именно они,а про то что ты пишешь ,необходимы знания проблемы а тупая броварная болтовня.Откуда деньги у вас зедебилы? После вас еще лет пять прийдется все востанавливать.
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20.06.2020 08:40 Відповісти
дак ведь уже подгорело давно...)) причем у тебя, чм0. Ну и ваш ново-старьій ольгинский подход, обозвать всех кацапами, старьій и некреативньій...попроси криєйтеров придумать тебе ченить поновее
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20.06.2020 13:18 Відповісти
Китайцы-бы купили один катер за 40 миллионов и через год наклепали-бы 40 копий по 10 млн каждую. Украина просрала все производство кроме сырьевого и участь ее незавидна. сельское хозяйство в украине тоже носит сырьевой характер-мы не можем выпустить конечный продукт мирового качества по адекватной цене:те-же сыры и колбасы.
Ну конечно военное сотрудничество с США очень важно. Без США Россия оттяпала-бы всю южную Украину. тоесть ту украину где производится основное ВВП страны(и где много,большой процент ваты которой всеравно в какой стране жить с каким названием). Ну и Героям конечно спасибо.
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19.06.2020 01:11 Відповісти
І запалали ватні пердаки.
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19.06.2020 09:14 Відповісти
Полноценные патрульные катера с современным вооружением, по размерам типа тех, какими кацапы пытались протаранить наш буксир
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19.06.2020 11:06 Відповісти
Так вроде с французами подписали контракт на совместную постройку.

""Согласно ему, французская сторона предоставляет заемщику, то есть Украине, официальную поддержку на основе условий соглашения ОЭСР по экспортным кредитам, предназначенную для финансирования закупки 20 катеров морской безопасности и охраны морских границ.
Катера поставляются без вооружения, "способствуя укреплению морской безопасности и охраны Украины", говорится в договоре."
"Каждый четвертый корабль будет изготовлен в Украине... ориентировочно, это будет один из николаевских заводов,
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19.06.2020 13:08 Відповісти
600 миллионо $ за 16 катеров и это не военная помощь на которую Украина заслужила,что то дороговато по такой цене Турция и Польша покупают новенькые F-16, наверное , что то к рукам похоже пару сотен бюджетных миллионов прилипло,а то что Украина сдала 3-й ядерный потенциал в интересах не только США , а и всего Мира ничего не получила в отличии от восточной Европы это не в счет,последнюю копейку надо драть на нужде,как говорится ничего личного бизнес, весь мир считают свою копейку, только власть в Украине не состоянии ничего заработать для страы , нет а зачем сами они в шоколаде, а страна пусть катится в долговую зависимость,даже производство масок и те не могу наладить за бюджетные деньги,покупают за границей попадая от кредиторов в зависимость,да за 600 миллионов можно было новый завод построить, который выпустил столько катеров, сколько нужно, еще и самим продавать можно было,вот вам и обещанные рабочие места, налоги,только построить надо , а не покупать , если не хватает своих "умов" покупать надо чужие так весь мир делает, а не продавать Землю и страну за долги.
А так, что получается,продадим Землю купим 16 катеров и по 1 маске на каждого если Украина не чего не продает сама, а все покупае то можно нам продать 1 га Земли за 1 маску или за бусы, как индецам, чиновникам выгодно дурить народ, как с дорогами, трамваями,кто там будет знать сколько она стоит,в Украине ничего же не производят кроме сырья и то все сырье уже под олигархами, но то что после этого есть населению нечего буде, власть это не волнует, пусть олигархи живут припеваючи, кто угодно у кого мы что то покупаем, вертолеты, катера, поезда, вогоны, все чтоУкраина могла сама выпускать по крайней мере для себя, власть кормит всех чужих, иностранцем, агрессоров,при том даже за бюджет только не украинцев,пусть померают в нищете, на всех денег не хватит , бо в нас держава бідна.
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19.06.2020 13:12 Відповісти
Американская военка дорагая, но во первых это политически выгодно, во вторых за счет помощи, и это лучше чем говно гюрза которая должна стоить в 2 раза дешевле. Вообще нужен аналог лани способный нести нептуны+ противоподлодочные модификации, но зачем, когда за эти деньги можно впарить гюрзу, от которой толку что от патрульного катера за 200к тыс
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19.06.2020 13:25 Відповісти
Да защита дешевой не бывает, но все равно свое или сделаное в кооперации надежней и выгодней,никто ни у кого ни хочет покупа, отдавать кому то свою прибыл, зарпаты, рабочие мета, налоги, каждый хочет только продавать,реализовать свой товар, отбить затраты и делать дальше бизес, а кто нарушает законы не надо воеват, а надо применять санкции и страна о того что не может продавать свою продукцию становится не конкурентной и в дальнейшем вообше ни чего не может, только жить в кредит , реклама двигатель торговли, а торговля двигатель производства - ВВП, а ВВП это деньги , которые упраляют миром,такова жизнь.
А,если бы это было политически выгодно, то США, нам оказали на эти катера военную помощь и не бесплатно, Украина не проситель, в счет того, что Украина вывела свой ядерный потенциал нацеленный на запад,в отличии от теперешней ситуации с короновирусом, когда он якобы случайно вырвался и в кризис за кредиты с нас требуют отдать гос.имущество олигархам, но ведать добра от добра не жди , я повторяюсь Украина в замен в отличии от восточной Европы ни чего не получила,рынков сбыта, списание долгов большая часть которых или разворована или ушла на %,интеграции в Европу, но наверое посчитали, что Ураине не стоит помогать пусть лучше будет в долговой зависимости от коррупции.
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19.06.2020 14:35 Відповісти
Проблема в том , что Дядя Сем не уверен в развороте Украины на 180 градусов ,, Моника тупорылая Зеленски и 73% клинических идиотов в стране тому ярчайший пример , по тому и не кто сюда не будет поставлять серьезного оружия , а только очень устаревшие или списанные образцы .По тому , то что у нас нет F-35 или хотя бы F-15 , с апатчами и прочими серьезными прелестями , мы должны сказать спасибо украинской биомассе , которая верила что Педро спер 80 лярдов баксов , при бюджете Украины в 45 лярдов баксов.
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19.06.2020 13:53 Відповісти
"Дванадцать катерiв типу Mark VI використовуються Прибережно-рiчковими силами ВМФ США для проведення операцiй з патрулювання та супроводження на рiчках,в портах,гаванях,затоках та вздовж узбережжя Тихого океану.
Довжина- 25,8 м.,водотонажнiсть -72 т.Стандартне озброэння:2 пушки 25 мм.,6 кулеметiв.Дальнiсть ефективного ураження пушки складаэ 2,5 км.
Вiдповiдно до iнформацii NAVSEA вартiсть озброэння та обладненя C4SIR для кожного катера становить 6 млн.доларiв станом на 2014р.Вартiсть самого катера без озброэння та систем C4SIR на той же перiод часу складаэ 8,6 млн.доларiв"(iнтернет)
Представлена нформацiя про катери Mark VI викликаэ багато запитань до украiнськоi влади ,але головне запитання: чого вона так любить iноземне? Особливо це стосуэться Авакова:вертольоти(гвинтокрили),патрульнi катери.
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19.06.2020 14:06 Відповісти
Интересно,а если бы украинское? правительство дало денег УКРАИНСКИМ судостроители( долг в 20 млн. грн. Ха,ха,за не платили) то наверное УКРАИНСКИЕ судостроители себя чувствовали замечательно! А так чувствуют себя замечательно американские судостроители ,продающие хлам( в технологическом смысле) колонии с папуасами,угробившими предприятия,строившие авианосцы,и "чепчики бросающие" от этого металлолома( который СНИМАЕТСЯ с вооружения береговой охраны США). Ну правильно с 5% территории пшеница поедет,что бы получить "зеленую бумагу" за металлолом). Аграрный бандустан, 30% населения ,которого "украинские ромы". И все "чепчики бросают",нет слов,только междометия.
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19.06.2020 15:24 Відповісти

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