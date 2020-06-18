Госдеп США одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров за $600 миллионов
Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины до 16-ти патрульных катеров Mark VI и связанного оборудования на общую сумму в $600 млн.
Как сообщило Агентство по военному сотрудничеству и безопасности США, о соответствующем решении уже уведомлен Конгресс, передает БизнесЦензор со ссылкой на Голос Америки.
В сообщении отмечается, что правительство Украины сделало запрос на приобретение 16 патрульных катеров Mark VI, 32 систем ведения огня MSI Seahawk A2, 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров, 40-ка пушек MK44 и другого вооружения.
"Предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США, улучшив безопасность страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – отмечается в сообщении.
Отмечается, что Украина использует судна для "защиты территориальных вод и защиты интересов на море". Подрядчиком сделки выступает компания SAFE Boats International, Bremerton, WA.
При этом часть катеров может быть поставлена в рамках утвержденной США программы военной помощи для Украины на $250 млн.
Как сообщалось, в 2018 году США передали Украине два патрульных катера класса "Айленд", которые после вывода из состава Береговой охраны США в 2017 году находились в законсервированном состоянии. Согласно договоренностям, американские патрульные катера передаются ВМСУ на безоплатной основе, однако украинская сторона обеспечит 100% предоплату общей стоимости сопутствующих услуг в размере $10,1 млн.
Осенью 2019 года сообщалось, что США в рамках поддержки Украины в сфере безопасности передадут Киеву еще три патрульных катера типа "Айленд" (Island) в дополнение к уже переданным и принятым в состав Военно-морских сил ВСУ катерам "Старобельск" и "Славянск".
Будь ласка, зачекайте...
Проект новый с 2016.
Это вам не гюрзы клепать на кучерявой кузне по 325 млн гривен каждый(!) а потом стоимость вообще засекретили.
"Красная цена Гюрзы 1-2 млн " - можешь обосновать или ты просто так пукнул в лужу? А может их вообще нужно за 10грн покупать? Откуда ты берешь свои цифры?
"ее можно очень образно но сравнить с танком Оплот по массе, только Гюрза проще на порядок." - просто гениально, сравнивать танк и катер, а с вагонами например не пробовал сравнивать?
Были бы потрачены в этот бюджет можно было бы получить платформу под нептун, а это в корне поменяло бы расстановку сил, а так ломы целуют в жопу "мецената" за распил.
Если бы форумные и фейсбучные фан-девочки были бы не за порохню, или зеленскую соплю, а Украину и против коррупции то давно были бы в НАТО и ЕС.
Лучше бы на эти 600млн. долларов Нептун закупили, чем американские речные катера.
А что касается стандартов НАТО, то мы очень не скоро к ним перейдет, да и вообще очень большой вопрос, а нужно нам это делать. во всяком случае с нашим то мизерным финансированием и расходами на армию.
"Какие катера у нас могут, мы уже видели, а вооружение, если есть такая необходимость, всегда можно поменять, да хоть целиком модернизировать под себя эти катера" - и что же вы там видели если не секрет??? Кроме того замена и модернизация во-первых тянет за собой дополнительную стоимость этих и так очень дорогих патрульных катеров. а во-вторых не всегда возможна исходя из конструкционных возможностей как катеров. так и наших боевых модулей или оборудования.
"но это передовая техника, тем более сразу и партия, а не ждать, пока барыги наварят чего-то, ещё и потом окажется, что из российских запчастей, как обычно" - во первых то, что это передовая техника недавно принятая на вооружение в США является больше ее недостатком. чем достоинством, потому что как показывает практика в процессе эксплуатации вновь принятых образцов вооружения практически во всех армиях мира в дальнейшем вносятся масса различных модернизаций и усовершенствований, которые направлены на устранение недостатков выявленных в ходе эксплуатации в войсках. Во-вторых, кто сказал что это будет единая партия, а не разбитая на части, в связи с финансированием например?
"Нужно реально на вещи смотреть, на сроки поставок, на качество, на перспективу" - есть такое понятие как соотношение цены-качества, и я почитав характеристики (по американским катерам их очень мало) не уверен, что нам выгоднее покупать американские катера как минимум в 3 раза дороже отечественных. Единственное чем они существенно отличаются, так это скоростью - 25узлов у Гюрзы М против 35 узлов у Марк, при этом дальность плавания у наших катеров в 1,5 раза больше чем у американских (900миль против 600).
"Я буду спать спокойней за наших моряков, если они на американских катерах будут нести службу, а не на тех, что быстрее тонут, чем производятся." - суть в том, что наш военный бюджет очень ограничен в средствах выделяемых на закупку и модернизацию вооружений и 600млн. долларов это почти 75% от всех средств в бюджете на этот год (сомневаюсь что при зебилах в следующем году будет увеличен бюджет на закупку вооружения), и значит вместо заказа на Нептуны, мы купим ПАТРУЛЬНЫЕ американские катера, цель которых ловить контрабандистов и браконьеров, а не обеспечивать защиту государства от нападения с моря.
Прос....ли все!
U510 «Славутич» - большой разведывательный корабль пр. 1288.4 (в/ч А-0247 (1992)
Корабль управления «Славутич» За свою морскую службу он побывал с визитами в разных странах,в Румынии, Хорватии, Турции, Болгарии. В 2000 году корабль совершил первый в истории ВМС Украины трансатлантический поход в США, где в порту Нью-Йорк принял участие в торжественных мероприятиях празднования Дня Независимости США.
Кроме регулярных плановых выходов корабль управления «Славутич» б ы л постоянным участником активации Черноморской группы военно-морского сотрудничества «BLАCKSEAFOR».
https://tsn.ua/ru/video/video-novini/k-beregam-livii-idet-bolshoy-desantnyy-korabl-konstantin-olshanskiy.html
БДК "Ольшанский" отплыл в Ливию. ТТД корабля:
Водоизмещение: 4080 т.Размеры: длина - 112,5 м, ширина - 15 м, осадка - 3,7 м.
Скорость хода максимальная: 18 узлов .Дальность плавания: 6100 миль при 15 узлах.
Силовая установка: 2 дизеля, 2 винта, 19200 л.с.
Вместимость: до 500 тонн техники и грузов, 225 десантников.
Вооружение: 2х2 57-мм артустановки АК-725, ПЗРК.Экипаж: 87 чел.
Mark VI, - 10 человек. Экипаж, - это денежное довольствие, питание, проживание, обучение....
Надо объяснять почему Украине нужен "москитный флот"?
Ну конечно военное сотрудничество с США очень важно. Без США Россия оттяпала-бы всю южную Украину. тоесть ту украину где производится основное ВВП страны(и где много,большой процент ваты которой всеравно в какой стране жить с каким названием). Ну и Героям конечно спасибо.
""Согласно ему, французская сторона предоставляет заемщику, то есть Украине, официальную поддержку на основе условий соглашения ОЭСР по экспортным кредитам, предназначенную для финансирования закупки 20 катеров морской безопасности и охраны морских границ.
Катера поставляются без вооружения, "способствуя укреплению морской безопасности и охраны Украины", говорится в договоре."
"Каждый четвертый корабль будет изготовлен в Украине... ориентировочно, это будет один из николаевских заводов,
А так, что получается,продадим Землю купим 16 катеров и по 1 маске на каждого если Украина не чего не продает сама, а все покупае то можно нам продать 1 га Земли за 1 маску или за бусы, как индецам, чиновникам выгодно дурить народ, как с дорогами, трамваями,кто там будет знать сколько она стоит,в Украине ничего же не производят кроме сырья и то все сырье уже под олигархами, но то что после этого есть населению нечего буде, власть это не волнует, пусть олигархи живут припеваючи, кто угодно у кого мы что то покупаем, вертолеты, катера, поезда, вогоны, все чтоУкраина могла сама выпускать по крайней мере для себя, власть кормит всех чужих, иностранцем, агрессоров,при том даже за бюджет только не украинцев,пусть померают в нищете, на всех денег не хватит , бо в нас держава бідна.
А,если бы это было политически выгодно, то США, нам оказали на эти катера военную помощь и не бесплатно, Украина не проситель, в счет того, что Украина вывела свой ядерный потенциал нацеленный на запад,в отличии от теперешней ситуации с короновирусом, когда он якобы случайно вырвался и в кризис за кредиты с нас требуют отдать гос.имущество олигархам, но ведать добра от добра не жди , я повторяюсь Украина в замен в отличии от восточной Европы ни чего не получила,рынков сбыта, списание долгов большая часть которых или разворована или ушла на %,интеграции в Европу, но наверое посчитали, что Ураине не стоит помогать пусть лучше будет в долговой зависимости от коррупции.
Довжина- 25,8 м.,водотонажнiсть -72 т.Стандартне озброэння:2 пушки 25 мм.,6 кулеметiв.Дальнiсть ефективного ураження пушки складаэ 2,5 км.
Вiдповiдно до iнформацii NAVSEA вартiсть озброэння та обладненя C4SIR для кожного катера становить 6 млн.доларiв станом на 2014р.Вартiсть самого катера без озброэння та систем C4SIR на той же перiод часу складаэ 8,6 млн.доларiв"(iнтернет)
Представлена нформацiя про катери Mark VI викликаэ багато запитань до украiнськоi влади ,але головне запитання: чого вона так любить iноземне? Особливо це стосуэться Авакова:вертольоти(гвинтокрили),патрульнi катери.