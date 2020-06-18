Комитет Рады заблокировал выделение МВД 2,7 миллиарда из фонда борьбы с коронавирусом

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета на своем заседании 17 июня отказался одобрить выделение Министерству внутренних дел 2,7 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом на доплаты сотрудникам, задействованным в борьбе с COVID-19.

Об этом заявил секретарь комитета и депутат фракции "Голос" Владимир Цабаль, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Бюджетный комитет Верховной Рады не согласовал перенаправления Министерству внутренних дел 2,7 миллиардов гривен из фонда по борьбе с коронавирусом. Напомню, что в начале недели правительство издало распоряжение, согласно которому это перенаправления должно было состояться: почти 5% от величины этого фонда на доплаты полиции, пограничникам, которые якобы задействованы в борьбе с COVID-19", – рассказал Цабаль.

По словам депутата, на самом деле, доплаты были рассчитаны не только на сотрудников МВД, засеянных в противодействии эпидемии коронавируса, а и на других правоохранителей и сотрудников подчиненных министерству служб.

"Почему "якобы"? Потому что, как мы сегодня выяснили на комитете, что эти доплаты планировалось делать почти всем сотрудникам МВД – как тем, кто действительно боролся с COVID-19, так и тем, кто не боролся… Выяснилось также, что правительство проголосовало за такое решение без согласования с Министерством финансов. Дополнительные расчеты, которые МВД якобы направило в Минфин, там так и не видели, что официально подтвердили в комитете", – добавил секретарь комитета.

По мнению депутата, таким образом правительство дискриминирует медицинских работников, отдавая предпочтение правоохранительным органам в период пандемии.

Согласно информации на сайте бюджетного комитета, вопрос выделения средств МВД будет рассмотрен повторно на очередном заседании.

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Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 10 июня выделил из Фонда по борьбе с предотвращением распространения коронавирусной болезни 2,7 млрд грн на доплаты сотрудникам ведомств из структуры Министерства внутренних дел.

В запросе МВД отмечалось, что "средства в размере 2,5 млрд грн планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения", как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.

Также МВД попросило 171 миллион гривен на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным COVID-19 в медучреждениях Министерства внутренних дел.