Совет ЕС продлил санкции за оккупацию Крыма

Совет Европейского Союза продлил на год санкции, введенные Евросоюзом за оккупацию Крыма Россией, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом Кулеба написал на своей странице в Twitter, передает БизнесЦензор.

"Сегодня Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление за нарушение прав человека, "паспортизацию", запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконные голосования в Крыму", - сообщил Кулеба.

20 июня 2019 года лидеры Европейского Союза продлили до 23 июня 2020 года запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Крым и импортировать товары с полуострова.

Санкции ЕС предусматривают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.