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Рада решила направить миллиарды из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог

Рада решила направить миллиарды из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год", для направления средств из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на строительство и ремонт дорог, а также закупку оборудования для больниц.

Как передает БизнесЦензор, за принятие разработанного депутатами от фракции "Слуга народа" законопроекта №3509 во втором чтении и в целом проголосовал 331 народный депутат.

В частности, законом предусмотрена возможность направления средств фонда борьбы с коронавирусом на "приобретение оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах, для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи, входящих в многопрофильные больницы, для медицинских амбулаторий, фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов в сельской местности и проведения капитального ремонта, реконструкции этих помещений, улучшение транспортного сообщения, строительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного, местного значения".

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что выделение средств Фонда борьбы с болезнью COVID-19 на дорожные работы создает риски для обеспечения собственно борьбы с распространением вируса, в том числе в случае ее возможного очередного обострения.

Как сообщалось, изначально авторы законопроекта предлагали выделить из Фонда борьбы с последствиями пандемиии 35 млрд грн только на дорожные работы, что, по их мнению, позволит создать 12,6 тыс. новых рабочих мест в дорожной отрасли и еще около 50,4 тыс. рабочих мест в смежных сферах.

Однако ко второму чтению перечень направлений для выделения средств был расширен приобретением оборудования и проведением ремонта медицинских учреждений.

По данным Минфина на 10 июня, Кабинет министров уже распределил 35,8 млрд грн из Фонда борьбы с последствиями коронавирусной болезни COVID-19 общим объемом 65 млрд грн.

При этом Министерство социальной политики оценивает потенциальное недополучение поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2020 году в 17,7 млрд грн и предлагает в связи с этим выделить Пенсионному фонду трансферт из Фонда борьбы с Сovid-19 в размере 15,2 млрд грн.

Напомним, в целом в 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине планируется направить 113 млрд грн, в том числе 20 млрд грн одолженных под госгарантии, а 35 млрд грн "Укравтодор" планировал получить из средств, выплаченных "Газпромом" по итогам победы "Нафтогаза Украины" в Стокгольмском арбитраже. Еще 62 млрд грн выделены из Дорожного фонда.

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Топ коментарі
+9
Правильно, зачем тратить на здоровье людей, когда можно распилить, закупая всё по ценам в разы больше рынка, реформы в турбо-режиме!111 Долб...***
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18.06.2020 14:23
+5
а куда делись "дорожные" проценты с каждого литра бензина, которые набавили после отмены техосмотров ?
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18.06.2020 14:32
+3
"миши" скушали...
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18.06.2020 18:04
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Правила форума Рада форумчан
Правильно, зачем тратить на здоровье людей, когда можно распилить, закупая всё по ценам в разы больше рынка, реформы в турбо-режиме!111 Долб...***
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18.06.2020 14:23 Відповісти
Почему жуликов вы считаете долб..*****?
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18.06.2020 14:41 Відповісти
те, кто их в здравом уме выбрал
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18.06.2020 14:44 Відповісти
не жуликов а тех кто их вибрал
долбо ***
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18.06.2020 21:59 Відповісти
дороги - рейтинг бубы.
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18.06.2020 19:38 Відповісти
а куда делись "дорожные" проценты с каждого литра бензина, которые набавили после отмены техосмотров ?
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18.06.2020 14:32 Відповісти
"миши" скушали...
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18.06.2020 18:04 Відповісти
кРадуцкие?)))
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19.06.2020 11:59 Відповісти
нормальних доріг небуде,натомість знімуть пару відосіков на 65000000000 грн)
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18.06.2020 15:35 Відповісти
Рада решила направить миллиарды из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог - Цензор.НЕТ 9207
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18.06.2020 17:15 Відповісти
враги народа!
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18.06.2020 17:56 Відповісти
Так от чого, хворих стало більше.
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18.06.2020 18:58 Відповісти
В то время как 7ой год подряд на тепловизоры для фронта продолжаю собирать через волонтеров...
Хорошо хоть не на уборку снега, хотя хз есть ли разница.
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18.06.2020 19:11 Відповісти
на премию Ермаку и мендель....
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19.06.2020 00:11 Відповісти
Задача ЗЕгенератов ясна - уменьшить количество пожилых в разы и вывести средства на собственную старость в Израиль.
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19.06.2020 04:51 Відповісти
Не ну вирус побороли, больницы всем необходимым обеспечили, пора и дороги строить. Начать нужно с подъездных дорог к моргам.
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19.06.2020 07:42 Відповісти
У бени надо битум закупать по Роттердам+6
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19.06.2020 12:00 Відповісти
Поняли как нада ребята? Сначала обобрать всех до нитки на борьбу с ужасной и смертельной болезнью, которая по инфе минздрава, кстати, опять разгулялась, а потом, когда все скинуться, направить это в какуюто черную дыру, которой есть наше дорожное строительство... Оцените красоту разводки. А, забыл! А потом отправить всех опять на карантин за свой счет и сказать, что денех больше нету - не осталось.
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19.06.2020 13:15 Відповісти

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