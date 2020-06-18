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"Укрэнерго" возобновляет аукционы на доступ к сечению для экспорта электроэнергии из РФ и Беларусь (обновлено)

НЭК "Укрэнерго" возобновляет аукционы по распределению пропускной способности в направлениях Украин – Беларусь и Украина – Россия.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго" сообщает БизнесЦензор.

Как сообщает компания, "Укрэнерго" возобновляет проведение месячных и суточных аукционов по распределения доступа к пропускной способности межгосударственных связей по направлениям Украина - Россия и Украина - Беларусь.

18 июня будет проведен суточный аукцион по соответствующим направлениям с датой поставки электроэнергии 20 июня, а дата месячного аукциона по распределению пропускной способности на июль - 22-23 июня. Детали месячного аукциона на июль уже опубликованы на аукционной платформе с учетом принятых НРКЭКУ изменений в соответствующее постановление.

"Таким образом, будет восстановлено экспорт электроэнергии из торговой зоны ОЭС Украины в страны, не являющиеся членами Энергетического Сообщества (Россия и Беларусь)", - сообщает "Укрэнерго".

С 12 апреля "Укрэнерго" ограничило пропускную способность по направлениям Россия-Украина, Беларусь-Украина, Украина-Беларусь и Украина-Россия до 0 МВт.
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