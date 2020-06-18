Зеленский подписал указ о Дне фермера в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении в Украине Дня фермера 19 июня.

Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает БизнесЦензор.

В указе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликование.

Документ принят, "учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства".