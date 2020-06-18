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Зеленський (2438) фермер (218)

Зеленский подписал указ о Дне фермера в Украине

Зеленский подписал указ о Дне фермера в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении в Украине Дня фермера 19 июня.

Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает БизнесЦензор.

В указе отмечается, что он вступает в силу со дня опубликование.

Документ принят, "учитывая значение фермерских хозяйств для развития сельского хозяйства Украины, их вклад в решение вопросов продовольственной безопасности государства".
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Когда думаешь что уже Дно фермера, а снизу постучались.
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18.06.2020 13:18 Відповісти

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