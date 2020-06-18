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ОПЗ установил рекорд по объемам поставок продукции на внешние рынки

ОПЗ установил рекорд по объемам поставок продукции на внешние рынки

Одесский припортовый завод установил рекорд по экспорту продукции за последние 5 лет. Суммарный показатель экспорта с начала 2020 года составил 1,23 млн тонн, за июнь - 273 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗ, передает БизнесЦензор.

В структуре экспорта поставки карбамида по итогам первого полугодия составили 33,3% - в абсолютных значениях это 402,4 тыс. тонн. Действующим поставщиком давальческого сырья для ОПЗ является компания "Агро Газ Трейдинг". В связи с объявленным в стране карантином ОПЗ не удалось провести новый конкурс по выбору поставщика газа, однако при продолжении сотрудничества с АГТ для ОПЗ была повышена плата за переработку газа, благодаря чему экономический эффект для завода за период апрель-май составил 500 тыс. долларов США.

Кроме того, сообщается, что благодаря внедренным на ОПЗ мерам по повышению прозрачности тендерных процедур удалось повысить конкуренцию при осуществлении закупок и, таким образом, сэкономить в течение первой половины июня 5,4 млн грн.

ОПЗ входит в перечень объектов большой приватизации. Возобновление большой приватизации ожидается после стабилизации ситуации на финансовых рынках.
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Великая новость. Цена газа упала ОПЗ с прибылью. Выросла -с убытками!
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18.06.2020 12:18 Відповісти

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