Шмыгаль не видит причин для отставки после провала голосования за программу Кабмина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что оснований для отставки правительства нет.
Об этом Шмыгаль заявил после провала голосования за программу деятельности правительства в Верховной Радесо, передает БизнесЦензор ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это документ (программа деятельности), по которому будет работать правительство, несмотря на его принятие или не принятие. Это наша программа и наш план действий", - сказал .
Он подчеркнул, что правительство продолжит свою работу с парламентом, несмотря на отказ поддержать программу.
Что касается иммунитета, премьер отметил, что у депутатов есть опасения, что может последовать необходимость кадровых изменений, и у них не будет такой возможности, это и стало "камнем преткновений", из-за чего программа не была принята.
"Оснований для отставки правительства я не вижу", - отметил Шмыгаль.
Как писал БизнесЦензор, сегодня Верховная Рада сегодня отказалась поддерживать доработанную программу деятельности Кабинета министров Украины.
4 июня, после жесткой критики парламент отправил на доработку программу действий Кабинета министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Кабинет министров на внеочередном заседании 12 июня утвердил обновленную Программу деятельности правительства и признал утратившим силу постановление №270 от 2 апреля, которым был утвержден предварительный проект программы.
17 июня Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития на заседании в среду отказался поддержать обновленную программу правительства.
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