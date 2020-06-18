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Moody's повысило рейтинг "Метинвеста" Ахметова

Moody's повысило рейтинг

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг Metinvest B.V., материнской компании международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы компаний "Метинвест", с уровня В3 до B2, прогноз "стабильный".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста" сообщает БизнесЦензор.

"В агентстве уточняют, что повышение рейтинга "Метинвеста" следует за улучшением суверенного рейтинга Украины до уровня В3 с Саа1, в результате чего страновой потолок повышен до уровня В2 с В3", - сообщает компания.

Стабильный прогноз по рейтингу "Метинвеста" соответствует стабильному прогнозу суверенного рейтинга Украины и отражает ожидания Moody's в том, что группа сохранит сильные операционные и финансовые показатели для своего уровня рейтинга и будет поддерживать хорошую ликвидность.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест". 

Консолидированная выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", в первом квартале 2020 года сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $2,536 млрд.
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