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Рада отказалась поддерживать доработанную программу деятельности Кабмина

Рада отказалась поддерживать доработанную программу деятельности Кабмина

Верховная Рада сегодня отказалась поддерживать доработанную программу деятельности Кабинета министров Украины.

За соответствующее постановление №3330 проголосовали 207 народных депутатов при необходимых 226 голосах, сообщает БизнесЦензор.

Как писал БизнесЦензор, 4 июня, после жесткой критики парламент отправил на доработку программу действий Кабинета министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Кабинет министров на внеочередном заседании 12 июня утвердил обновленную Программу деятельности правительства и признал утратившим силу постановление №270 от 2 апреля, которым был утвержден предварительный проект программы.

17 июня Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития на заседании в среду отказался поддержать обновленную программу правительства.
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