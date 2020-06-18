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Украина вошла в "красную" зону по уровню заболеваемости коронавирусом

Украина вошла в

Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Украине в последние дни перевел страну из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определениям правительства и Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Минздрава, число болеющих коронавирусом украинцев в настоящий момент составляет 17,65 тыс., что с учетом используемой министерством численности населения страны в 43,74 млн человек, выводит на показатель 40,3.

Ряд экспертов указывали, что реальный показатель еще несколько выше, так как, по данным Госстата, наличное население составляло 41,83 млн, а постоянное – 41,66 млн. А по данным электронной переписи, озвученной при прошлом правительстве тогдашним министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом, население Украины еще меньше – 37,29 млн.

Опираясь эти данные получается показатель заболеваемости Covid-19 в стране на 42,3 и 47,3 соответственно.

Замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 10 июня отмечал, что по информации украинских дипломатов ЕС рассматривает возможность возобновление с 1 июля авиасообщения с другими странами, если они будут соответствовать эпидкритерию 40 активных случаев на 100 тыс. населения. На тот момент в Украине этот показатель составлял 33.

Затем правительство Украины официально закрепило этот показатель, освободив иностранцев и украинских граждан, въезжающим в страну после 15 июня из стран "зеленой" зоны, от обязательной 14-дневной обсервации или использования приложения "Дий вдома", тогда как при въезде из стран "красной" зоны требования обсервации или использования "Дий вдома" обязательны.

Рекордный уровень заболевших 17 июня вывел на рекордные уровни и четыре других важных показателя развития эпидемии в Украине: усредненное за неделю и две недели число заболевших в сутки, число болеющих COVID-19 в настоящее время и процент "результативных" ПЦР-тестов.

К моменту первого послабления карантина 10 мая среднесуточная заболеваемость за одну и две неделю вышла на локальный максимум в 476-474 чел., после чего она опустилась на локальный минимум в 375-382 чел. 29 мая, однако затем начала быстро расти и теперь составляет уже 713 в среднем за неделю и 618 – в среднем за две недели.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) указывает, что продолжительность периода между моментом заражения COVID-19 и появлением симптомов обычно составляет около пяти-шести дней, но может варьироваться в пределах от одного до 14 дней. Помимо этого, почти во всех странах на выходные число регистрируемых заболевших существенно падает по административным причинам. Поэтому в мире используют графики среднесуточной заболеваемости за последние одну и две недели.

Помимо этого, в последние 15 дней непрерывно и быстрыми темпами ухудшается и другая важная кривая – число болеющих COVID-19 в настоящее время. В результате 6 июня этот показатель в Украине впервые превысил 14 тыс., спустя четыре дня – 15 тыс., через три дня –16 тыс., а через два дня – уже 17 тыс. и 17 июня достиг 17,65 тыс. Хотя ранее на преодоление отрезка с 13 тыс. до 14 тыс. понадобилось полмесяца.

Наконец, 20 дней, за исключением одного дня, растет и такой показатель как отношение числа заболевших к числу ПЦР-тестов, усредненное за неделю. Оно также достигло локального минимума в 3,8% 29 мая, однако теперь выросло до 6,82%, что соответствует показателя на начало ослаблений карантина.

Как сообщалось, в Украине с 1 июня начался третий этап карантинных послаблений, с 5 июня разрешили работу ресторанов в помещениях и внутренние авиаперевозки, с 10 июня смогли начать работу базы отдыха, а с 15 июня – международные авиаперевозки.

В то же время 17 июня Кабмин продлил адаптивный карантин с 22 июня по 31 июля, установив дополнительные требования по ужесточению региональных карантинов при ухудшении ситуации.

Как сообщал БизнесЦензор, 18 июня в Украине за сутки зафиксировано 829 новых случаев коронавируса, 23 человека умерли от этой болезни, в общем количество выявленных случаев коронавируса составляет 34,063 тысячи.

17 июня рекордное количество новых случаев коронавируса было обнаружено за сутки в Украине – 758 случаев.

16 июня в Украине за сутки выявлено 666 новых случая коронавируса, 11 человек из числа ранее заболевших умерли, 275 выздоровели.

15 июня сообщалось о 656 заболевших за сутки, 14 июня - 648 заболевших, 13 июня – об антирекорде по случаям инфицирования за сутки 753 – инфицированных, 12 июня - о 683 новых случаях.

Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в Украине на протяжении недели не связан с увеличением количества ПЦР-тестирований, отметил министр здравоохранения Максим Степанов.
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в зеленую давно уже вошла
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18.06.2020 12:18 Відповісти
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції

Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:

1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?

Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.
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18.06.2020 12:28 Відповісти
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.

І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.

Повна деградація та відсутність розуміння причинно-наслідкових зв'язків!
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18.06.2020 12:28 Відповісти
Нарешті знайшли винних : американці і Порох . Пуйло потирає руки .
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18.06.2020 17:58 Відповісти
Порох
***
Оба-на! То це від Пороха залетіла Лєнка Зеленська? Караул!!! Украина вошла в "красную" зону по уровню заболеваемости коронавирусом - Цензор.НЕТ 3700
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18.06.2020 18:44 Відповісти
а я говорил, что так будет и много умников мне доказывали обратное. им сказал, что посмотрим, через пару недель, кто из нас - (тут матюк).
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19.06.2020 01:21 Відповісти
у меня наблюдения, что Кремль по ходу готовил в Украине хаос и революции и какие то темы, что будут несколько групп, которые должны были между собой драться, как было с патриотами и антимайданом и беркутом. Что они были столкнуты лбами и создали хаос, которым пользовался Кремль. И судя по последним прощупываниям, что за 3 дня было 3 акции разных групп, то можно предположить, что готовился опять хаос. ИМХО. А коронавирус может оказаться тем черным лебедем, который людям не даст митинговать и сорвет планы Кремля по дестабилизации. Но у Кремля еще много козырей, что власть Зеленского и Ермака и олигархов может оказаться предателями и они начнут против Украины мощно действовать и предательства штамповать и тут коронавирус будет играть уже возможно на Кремль. Потому расслабляться не стоит! Если пойдет предательство, то народ имеет право на восстание и гражданское задержание преступников - предателей! Потому может и майдан не понадобится! Ибо войну прошло море людей и они не дадут слить страну. Вообщем Украинская политика - это постоянный контроль народа, чтобы власть не упорола херни и не предала! Все эксперты базарят, что Кремль готовит в ближайшее время захват Украины. Потому Украине нельзя допускать хаос, и нельзя пропускать гос измены властей! Нужно быть постоянно начеку!
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19.06.2020 01:31 Відповісти
Украине нужно создать предприятие, которое будет создавать удобные противогазы, которые не пропустят ни один вирус! И это будет полезно не только сейчас во время эпидемии коронавируса, а это будет полезно, когда в будущем будет более мощный вирус и не один. Коронавирус - это репетиция перед более мощными вирусами! Об этом сказал и Нассим Талеб и Билл Гейтс и Илон Маск. Они говорят, что это репетиция и сейчас страны должны проверять свою безопасность и создавать условия медицины и военные и полицейские и службы безопасности и обеспечения продовольствием людей и обеспечение зон, куда на карантин можно отправлять и создавать предприятия, которые будут антивирусные противогазы производить и скапливать резервы на склады и т.д. и т.п. Нужно готовиться!!! А кто не подготовится, то тем странам конец!
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19.06.2020 03:26 Відповісти

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