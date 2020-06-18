Wizz Аir возобновляет работу базы в аэропорту "Киев"

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявила об возобновлении работы своей базы в международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского и перелетов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщила пресс-служба компании в среду вечером, в частности, украинские пассажиры могут приобрести билеты на направления: Афины (Греция), Биллунд и Копенгаген (Дания), Таллин (Эстония), Берлин Шенефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия), Будапешт (Венгрия) и Лондон Лутон (Великобритания).

Wizz Air отмечает, что во время перелета пассажирам необходимо носить защитные маски, а экипажу – перчатки. В салонах регулярно проводится дезинфекция, а ночью все самолеты дополнительно дезинфицируются противовирусным средством.

Как писал БизнесЦензор, Wizz Air 1 июля 2020 года откроет новую базу в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого, где разместит один самолет Airbus A320.