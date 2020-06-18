"Укрзализныця" признала закупку некачественных тормозных колодок

Служба безопасности Украины при содействии "Укрзализныци" задокументировала закупку некачественных тормозных колодок для поездов на свыше 100 млн грн.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Нарушение обнаружила инспекция "Укрзализныци" при проверке подразделений компании: в ходе проверки был выявлен ряд частных компании, которые поставляли депо "Укрзализныци" некачественные чугунные тормозные колодки, рассказал и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

"Испытания колодок, которые были собраны на всех складах "Укрзализныци", подтвердили, что их качество и материал изготовления не соответствуют установленным нормам. Результаты проверки были переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования", - заявил Юрик.

После получения результатов внутренней проверки компания прекратила все сотрудничество с проблемными поставщиками.

"Для предотвращения повторения таких случаев в будущем "Укрзализныця" внедрила систему инспекторского контроля непосредственно на предприятиях поставщиков", - резюмировал и.о. главы компании.

Как писал БизнесЦензор, 17 июня 2020 года СБУ провела обыски в структурных подразделениях "Укрзализныци" и в коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях, а также по месту жительства фигурантов производства в пяти областях Украины по делу о поставке чугунных тормозных колодок, которые не соответствуют техническим условиям и изготавливаются из других сплавов металлов.