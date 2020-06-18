"Укрзализныця" уволила главу Киевского вагоноремонтного завода за закупку дорогих запчастей

АО "Укрзализныця" прекращает полномочия Василия Дутчака в должности и.о. председателя правления АО "Киевский электровагоноремонтный завод".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Во время отчета по результатам работы в первом полугодии 2020 руководителя предприятия перед наблюдательным советом выявлен ряд нарушений", - сообщает компания.

В частности, завод превысил на 7 млн грн плановые расходы на закупку запчастей для ремонта электропоездов. При этом стоимость комплектующих в этом году не росла, а по некоторым позициям наоборот цены снизились.

"Укрзализныця" обратится в Государственную аудиторской службы Украины для проведения комплексного аудита этого подразделения компании.