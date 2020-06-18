Зеленский назначил нового главу Киевской области (обновлено)

Президент Владимир Зеленский назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба главы государства, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил нового руководителя области в четверг утром, передает БизнесЦензор.

Володин в до назначения являлся временно исполняющим обязанности главы Киевской облгосадминистрации. С декабря 2019 года он занимал должность заместителя главы Киевской ОГА. До этого Володин был исполняющим обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".