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Зеленский назначил нового главу Киевской области (обновлено)

Зеленский назначил нового главу Киевской области (обновлено)

Президент Владимир Зеленский назначил Василия Володина главой Киевской областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба главы государства, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов представил нового руководителя области в четверг утром, передает БизнесЦензор.

Володин в до назначения являлся временно исполняющим обязанности главы Киевской облгосадминистрации. С декабря 2019 года он занимал должность заместителя главы Киевской ОГА. До этого Володин был исполняющим обязанности генерального директора ГП "Электронмаш".
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