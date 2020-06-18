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Укрспирт (228) Мінекономрозвитку (1930) Петрашко (88) Сергій Блескун (9)

Министр экономразвития за один день уволил и вернул на должность главу "Укрспирта"

Министр экономразвития за один день уволил и вернул на должность главу

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко 17 июня подписал приказ об увольнении и. о. главы ГП "Укрспирт", а потом отменил это решение другим приказом.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэкономики сообщает БизнесЦензор.

Приказ об увольнении и. о. главы ГП "Укрспирт" Сергея Блескуна отменен в связи с тем, что он находился в ежегодном отпуске, сообщает Министерство экономического развития Украины.

"Учитывая, что 17 июня 2020 Блескун С. В. находился в ежегодном отпуске, приказ о его увольнении отменен в соответствии с приказом Минэкономики от 17.06.2020 № 114-п", - говорится в сообщении.

Министерство опубликовала копию приказа министра экономического развития Игоря Петрашко, который отменяет другой приказ Петрашко от 17 июня об увольнении Блескуна.
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