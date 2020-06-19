Итоги недели: Победа в деле "Приватбанка", рекордная взятка и лето на карантине

Главные новости экономики за неделю 15 - 19 июня.

ФИНАНСЫ

Верховный Суд встал на сторону НБУ в деле о депозитах Суркисов в "Приватбанке"

Верховный суд упразднил решения судов нижестоящих инстанций об отмене решений НБУ о признании семьи Суркисов связанными с "Приватбанком" лицами, вследствие чего их депозиты в банке на сумму около 1 млрд грн попали под процедуру bail-in в процессе его национализации.

От решения Верховного Суда по делу семьи Суркисов зависит рассмотрение дела об отмене национализации "Приватбанка", иницированного Игорем Коломойским.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Суркіси програли державі. Чому це важливо для платників податків

Нацбанк отозвал миллиардные иски к компаниям Коломойского после решения Верховного Суда

Национальный банк отозвал ряд исков о взыскании имущества компаний Игоря Коломойского, которое находилось в залоге НБУ по долгу "Приватбанка" по кредитам рефинансирования, выданным до национализации.

В феврале Верховный Суд решил, что при взыскании этого долга Нацбанк должен в первую очередь списывать средства со счетов банка и только в случае невозможности этого пытаться взыскать имущество поручителей по кредитам – Коломойского и связанных с ним компаний. После этого "Приватбанк" погасил остаток долга по рефинансированию на 7,5 млрд грн.

Минфин сократил размещение гособлигаций до 2 миллиардов ради снижения ставок

Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 1,96 млрд грн. При этом ставки по 3-месячным и 6-месячным бумагами были снижены на 150 базисных пунктов – до 7,5% и 8% соответственно.

Нацбанк увеличил покупку валюты за неделю в 3 раза

Национальный банк в период с 15 по 19 июня купил на межбанковском валютном рынке $110 млн, что в 2,75 раза больше, чем неделей ранее ($40 млн).

Набсовет "Ощадбанка" утвердил кандидатуру нового главы правления

Набсовет "Ощадбанка" утвердил на должность главы правления Сергея Наумова, который ранее возглавлял "Пиреус Банк", "Райффайзен Банк Аваль" и "Правекс Банк". Против его назначения активно выступает близкий к Коломойскому депутат Александр Дубинский.

Нацбанк снизил требования к капиталу банков в 2,5 раза

Национальный банк снизил требования к минимальному размеру регулятивного капитала банков с 500 млн грн до 200 млн грн. Такое решение основывается на принятых Верховной Радой в мае изменениях в закон "О банках и банковской деятельности".

Рада приняла закон о деривативах и финансовых рынках

Верховная Рада приняла обновленный закон о регулировании деривативов и финансовых рынков. Украина взяла на себя обязательство принять его до конца июня в рамках меморандума с Международным валютным фондом.

Кабмин готовит повышение минимальной зарплаты во втором полугодии, – Лазебная

Минимальную зарплату нужно повысить уже со второго полугодия более чем на 500 грн, заявила министр социальной политики Марина Лазебная. Это должно помочь частично перекрыть потери поступланий от ЕСВ из-за карантина, которое министерство оценивает в 2020 году в 17,7 млрд грн.

МАКРОЭКОНОМИКА

Кабмин допускает падение ВВП на 8%

Кабинет министров допускает в 2020 году падение национального ВВП на 4-8% в сравнении с 2019 годом, говорится в программе деятельности правительства.

Госстат улучшил оценку падения ВВП в первом квартале до 1,3%

Согласно уточненным данным Госстата, падение ВВП Украины в январе-марте 2020 года составило 1,3%, тогда как по предварительным данным падение эконмики в первом квартале оценивалось в 1,5%.

ВЛАСТЬ

Карантин в Украине продлен до 31 июля

Кабинет министров принял решение продлить действие адаптивного карантина в стране до 31 июля, предусмотрев возможность ужесточения ограничений в отдельных регионах в случае роста заболеваемости.

Кабмин также изменил начало работы государственных органов, чтобы разгрузить общественный транспорт.

На минувшей неделе фиксировались рекордные уровни новых заболевших, вследствие чего Украина перешла из "зеленой" в "красную" зону, в которой, согласно определению Минздрава, показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 активных случаев на 100 тыс. населения.

Зеленский назначил главой Винницкой области зятя бизнес-партнера по "Лиге смеха"

Президент назначил главой Винницкой ОГА нынешнего руководителя Государственного управления делами Сергея Борзова, зятя руководителя и совладельца проекта "Лига Смеха", основателем которого до избрания президентом был сам Зеленский.

Другим своим указом Зеленский назначил временно исполняющим обязанности руководителя Государственного управления делами Игоря Лысого.

Кабмин отменил лимит по программе льготных кредитов для малого бизнеса

Кабинет министров внес очередные изменения в госпрограмму "Доступные кредиты 5-7-9%", смягчив условия в части прибыльности бизнеса, отменив ограничения на использование средств, а также в отношении максимальной суммы кредита.

Рада решила направить миллиарды из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог

Законом предусмотрена возможность направления средств фонда борьбы с коронавирусом на строительство и ремонт автодорог, а также закупку оборудования для медицинских учреждений.

Изначально депутаты хотели потратить на дороги 35 млрд грн из фонда борьбы с COVID-19, но в нем уже осталось только 28 миллиардов.

Рада освободила бизнес от штрафов и пени по кредитам на время карантина

Законом устанавливается, что все заемщики-юрлица на период карантина и 30-дневный срок после его окончания освобождаются от обязанностей платить неустойки, штрафы, пеню за ​​просрочку по кредитам. Ранее такая норма была введена только для потребительских кредитов физлиц.

Рада ввела мораторий на банкротство из-за накопленных во время карантина долгов

Законом на период действия карантина и в течение 90 дней после его отмены запрещено открывать дела о банкротстве должников - юридических лиц по требованиям, возникшим с 12 марта 2020 года. Также урегулирован ряд вопросов в части процедуры банкротства на время карантина.

Рада назначила нового министра экологии

Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов. В последнее время Абрамовский был заместителем главы Минэкоэнерго до разделения министерства, перед этим с 2015 года работал заместителем министра регионального развития.

Рада приняла закон о планировании использования земель обединенных общин

Закон призван урегулировать вопросы установления границ объединенных общин, пространственного планирования их территорий, а также упростить разработку градостроительной документации и документации по землеустройству.

Рада отменила публичное обсуждение оценки воздействия на экологию на время карантина

Законом на время карантина отменены публичные обсуждения отчетов по оценке воздействия на окружающую среду из-за риска распространения коронавирусной болезни. Принятие такого решения поддерживали промышленные и добывающие компании.

Госдеп США одобрил продажу Украине 16 патрульных катеров за $600 миллионов

Государственный департамент США одобрил возможную продажу правительству Украины до 16-ти патрульных катеров Mark VI и связанного оборудования на общую сумму $600 млн.

Половина депутатов от партии Зеленского оказались миллионерами

Согласно данным поданных деклараций, 153 народных депутата из парламентской фракции "Слуга народа" являются миллионерами, подчитал Комитет избирателей Украины. Среди самых богатых "Слуг народа" – Олег Воронько, который задекларировал 123 млн грн, и Александр Сова с 79 млн грн.

ЭНЕРГЕТИКА

Рада утвердила урегулирование миллиардных долгов "Энергорынка" через выпуск ОВГЗ

Верховная Рада приняла закон о мерах погашения возникшей до 1 июля 2019 года задолженности на оптовом рынке электроэнергии, предусматривающий среди прочего докапитализацию "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Кабмин запретил "Центрэнерго" использовать газ вместо угля

Кабинет министров принял решение, запрещающее генерирующим компаниям тепловой энергетики использовать в качестве топлива природный газ.

С такой инициативой ранее выступила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, обвинив "Центрэнерго" в использовании подешевевшего газа вместо угля.

Нацкомиссия предупредила о росте тарифа "Укрэнерго" в 4 раза для расчетов с "зелеными"

Согласованные Кабмином с производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" условия погашения накопившейся перед ними задолженности могут привести к росту тарифа "Укрэнерго" на передачу более чем в 3 раза, что негативно отобразиться на украинской промышленности, заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Позднее НКРЭКУ предоставила расчеты, согласно которым тариф на передачу электроэнергии ЧАО НЭК "Укрэнерго" с 1 августа 2020 года должен увеличится со 155,4 грн до 596,48 грн за МВт-ч или почти в четыре раза.

Рада одобрила законопроект об учете газа в единицах энергии

Принятым в первом чтении законопроектом предусмотрен переход на расчеты и учет природного газа в энергетических единицах вместо кубических метров.

Глава ФГИ оценил стоимость "Центрэнерго" в "минус" 1,4 миллиарда

Госкомпания "Центрэнерго" стоит "минус" 1,4 млрд грн, если сравнивать ее задолженность со стоимостью активов, заявил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. По даннмы ФГИ, убытки компании в 2019 году составили 2 млрд грн.

В то же время новый гендиректор "Центрэнерго" Александр Корчинский не планирует увольнять топ-менеджеров, которох связывали с Игорем Коломойским, заявляя о планах дополнительно оценить их эффективность.

ТРАНСПОРТ

Украина возобнвоила международное пассажирское авиасообщение после введения карантина

С 15 июня Украина возобновила международные регулярные пассажирские перевозки и отменила временный запрет на въезд для иностранцев, введенный с 18 марта.

В связи с этим для украинцев и граждан других стран, прибывающих из-за рубежа, введен адаптивный подход к самоизоляции, в зависимости от станы прибытия. При этом Кабмин отменил такое требование к лицам, въезжающим с оккупированных территорий.

При этом до восстановления авиасообщения в полной мере далеко: Польша запретила авиарейсы из Украины по меньшей мере до конца июня, а МИД и вовсе рекомендовал украинцам не выезжать за границу без крайней необходимости.

Зеленский поручил Баканову подключить СБУ к борьбе с перегрузом фур на дорогах

Президент Владимир Зеленский поручил СБУ подключиться к борьбе с нарушением грузовиками габаритно-весовых ограничений на украинских дорогах. Глава СБУ Иван Баканов поддержал инициативу президента.

В свою очередь Кабмин ограничил движение грузовиков массой более 24 тонн с 20 июня по 31 августа при температуре воздуха выше 28 градусов с 8:00 до 20:00. Проверять соблюдение запрета будут совместные мобильные группы "Укртрансбезопасности", МВД и СБУ.

"Укрзализныця" назначила нового главу Юго-Западной железной дороги

Правление "Укрзализныци" назначило исполнительным директором филиала "Юго-Западная железная дорога" Артема Мироновича, котрый ранее занимал должность заместителя директора филиала "Пассажирская компания".

КОРПОРАЦИИ

Злочевский покупает еще 3 газовые компании в Украине

Бывший министр экологии Николай Злочевский стал официальным владельцем компании "Гео Инвест Групп", которая несколько месяцев назад получила лицензию на разработку нефтегазоносной площади в Полтавской области.

Кроме того, новая кипрская компания Злочевского подала заявку в АМКУ на покупку еще двух газодобывающих компаний – "Альба Ресурс" и "Мироновкастроймонтаж",

"Нафтогаз" объявил о победе в споре с "Карпатыгазом" в Стокгольмском арбитраже

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма удовлетворил исковое требование "Укргаздобычи" к Misen Enterprises AB и ООО "Карпатыгаз" по перераспределению долей в имуществе СД в пользу государственной компании. Суд также постановил, что все имущество совместной деятельности должно быть передано в собственность "Укргаздобычи".

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ и САП задержали трех человек за предложение рекордной взятки в интересах Злочевского

НАБУ задержало трех человек по подозрению в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому и директору Бюро Артему Сытнику в размере $6 млн за закрытие производства, в котором сообщено о подозрении экс-министру экологии Николаю Злочевскому.

В частности, были задержаны экс-директор Burisma Group Андрей Кича, замглавы столичной Налоговой Николай Ильяшенко и бывшая начальница департамента Фискальной службы Елена Мазурова. Суд избрал им меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 40 млн, 84 млн и 120 млн грн соответственно. За Кичу залог уже внесли и он вышел на свободу.

Верховный Суд разрешил оспорить конфискацию средств Януковича на $1,5 миллиарда

Верховный суд по жалобе ряда кипрских компаний отменил решение Апелляционного суда Донецкой области, который в 2018 году отказался открыть производство по жалобе на решение о конфискации около $1,5 млрд преступной организации Януковича.

Семь кипрских компаний пытаются оспорить приговор Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года в отношении Аркадия Кашкина, на основании которого были конфискованы облигации государственного займа, находившиеся на их счетах.

НАБУ объявило о подозрении экс-министру инфраструктуры Омеляну

Детективы НАБУ сообщили экс-министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в нанесении ущерба госбюджету в размере 30,5 млн грн.

По версии следствия, Омелян в 2017 году издал приказ о снижении всех портовых сборов на 20%, тогда как один из этих сборов могла снизить только Верховная Рада.

Суд снова арестовал акции Полтавского ГОКа по делу Жеваго

Перчерский суд вновь арестовал 50,3% акций Ferrexpo Poltava Mining (Полтавский ГОК), основным владельцем которого является бывший нардеп Константин Жеваго, подозреваемый в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Неделей ранее суд также повторно разрешил заочный арест самого бизнесмена.

После решения суда об аресте актива стоимость акций Ferrexpo plc на Лондонской фондовой бирже (LSE) к вечеру пятницы упала на 5,85%.