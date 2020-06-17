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Власти Киева вновь ограничили движение по мосту на Троещину

Власти Киева вновь ограничили движение по мосту на Троещину

Каждую ночь 17-20 июня на Северном мосту в Киеве будут частично ограничивать движение.

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как информируют в коммунальной корпорации, на Северном мосту в течение трех ночей продлится текущий ремонт. Дорожники будут работать в направлении просп. С. Бандеры.

Чтобы меньше влиять на трафик, работы будут выполнять ночью.

Так, движение будут ограничивать:

  • с 22:00 17 июня до 06:00 18 июня;
  • с 22:00 18 июня до 6:00 19 июня;
  • с 22:00 19 июня до 6:00 20 июня.

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