Власти Киева вновь ограничили движение по мосту на Троещину

Каждую ночь 17-20 июня на Северном мосту в Киеве будут частично ограничивать движение.

Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как информируют в коммунальной корпорации, на Северном мосту в течение трех ночей продлится текущий ремонт. Дорожники будут работать в направлении просп. С. Бандеры.

Чтобы меньше влиять на трафик, работы будут выполнять ночью.

Так, движение будут ограничивать: