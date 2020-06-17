БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1370 відвідувачів онлайн
Новини
11 919 4
бензин (1090) росія (13631) ціни (3273)

Цены на бензин в России побили исторический рекорд

Цены на бензин в России побили исторический рекорд

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда за всю историю наблюдений.

Согласно данным биржи, по итогам торгов 17 июня стоимость Аи-95 по национальному индексу достигла 56,7 тыс. рублей за тонну, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Как отмечает агентство, таким образом был побит предыдущий рекорд 2018 года – 56,3 тыс. рублей за тонну.

Стоимость 95-го бензина растет безостановочно с середины апреля, за это время она подскочила уже более чем на 50%.

Собеседники агентства на топливном рынке отмечают, что не видят причин для снижения цены на этот вид топлива: 95-го бензина на бирже не хватает, а спрос на него продолжает расти.

Читайте также: Отток капитала из России превысил $33 миллиарда с начала года

Разница между стоимостью 92-го и 95-го бензинов тоже на своих исторических пределах: в настоящее время Аи-95 на бирже стоит на 7-8 тыс. рублей дороже Аи-92. При этом, если рост цены на 92-й бензин в начале июня замедлился, то сейчас стоимость этого бензина тоже пошла вверх.

Агентство отмечает, что биржевая цена бензинов растет на фоне быстро восстаналивающегося спроса после отмены карантинных ограничений. Однако, объемы производства и поставок нефтепродуктов на внутренний рынок восстанавливаются гораздо меньшими темпами и не удовлетворяют возрастающий спрос.

При этом продолжают действовать временные сниженные биржевые нормативы продаж нефтепродуктов, а также временный запрет на импорт топлива в РФ.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это цена на бирже, а не в рознице.
И сравнивать в нефтяном супергиганте и стране с околонулевой добычей цены?! Да и то в Украине изрядно упали.
показати весь коментар
17.06.2020 21:38 Відповісти
ему надо обьяснить что есть калий и что кальций)))
показати весь коментар
18.06.2020 12:27 Відповісти
На опте в Украине цена 15 грн/л. )
показати весь коментар
18.06.2020 15:00 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 