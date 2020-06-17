Цены на бензин в России побили исторический рекорд

Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда за всю историю наблюдений.

Согласно данным биржи, по итогам торгов 17 июня стоимость Аи-95 по национальному индексу достигла 56,7 тыс. рублей за тонну, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Как отмечает агентство, таким образом был побит предыдущий рекорд 2018 года – 56,3 тыс. рублей за тонну.

Стоимость 95-го бензина растет безостановочно с середины апреля, за это время она подскочила уже более чем на 50%.

Собеседники агентства на топливном рынке отмечают, что не видят причин для снижения цены на этот вид топлива: 95-го бензина на бирже не хватает, а спрос на него продолжает расти.

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Разница между стоимостью 92-го и 95-го бензинов тоже на своих исторических пределах: в настоящее время Аи-95 на бирже стоит на 7-8 тыс. рублей дороже Аи-92. При этом, если рост цены на 92-й бензин в начале июня замедлился, то сейчас стоимость этого бензина тоже пошла вверх.

Агентство отмечает, что биржевая цена бензинов растет на фоне быстро восстаналивающегося спроса после отмены карантинных ограничений. Однако, объемы производства и поставок нефтепродуктов на внутренний рынок восстанавливаются гораздо меньшими темпами и не удовлетворяют возрастающий спрос.

При этом продолжают действовать временные сниженные биржевые нормативы продаж нефтепродуктов, а также временный запрет на импорт топлива в РФ.