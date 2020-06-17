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Шмыгаль предложил назначить министром образования бывшего депутата от Партии регионов

Шмыгаль предложил назначить министром образования бывшего депутата от Партии регионов

Кабинет министров предлагает назначить министром образования и науки ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий проект постановления №3675 за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля зарегистрирован на сайте парламента.

Шкарлет с мая 2010 года является ректором Черниговского национального технологического университета.

Шкарлет, по егособственным словам, в 2004 и в 2010 годах поддерживал на президентских выборах Виктора Януковича, в 2010 году был избран депутатом Черниговского облсовета от "Партии регионов", а после смены власти пытался избраться от "Блока Петра Порошенко".

Получил звание "Заслуженный деятель науки и техники Украины" от экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника.

По данным инициативы "Дисергейт", в научных публикациях Шкарлета обнаружены признаки академического плагиата, в частности, в статье с единоличным авторством и в коллективной монографии.

В электронной декларации Сергей Шкарлет указал 513,12 тыс. грн зарплаты за 2019 год, передает Интерфакс-Украина.

Его жена задекларировала 85,38 тыс. грн доходов.

Также он указал в декларации 70 тыс. грн и $30 тыс., а жена 15 тыс. грн и $32 тыс. наличных средств.

У Шкарлета нет недвижимого имущества, а его жена владеет квартирой (76,9 кв. м) в Чернигове. В то же время, он имеет два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и Mitsubishi Pajero Wagon 2013 года выпуска, а у жены – Ford Kuga Titanium 2012 года выпуска.

Сейчас временно исполняет обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

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17.06.2020 20:25 Відповісти
Всё "новые" и "новые" лица появляются в бизнес-проекте "слуга народа"...А тем более он оценён самим сумновідомим Табачником.... Как не взять его в министры...😂
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17.06.2020 22:55 Відповісти

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