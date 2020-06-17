Кабмин готовится возвращать неиспользованные гранты Евросоюза

Кабинет министров утвердил порядок возврата ненадлежащим образом потраченных средств и неиспользованной части гранта Европейского Союза, предоставляемых для реализации проектов в рамках совместных операционных программ приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства (ППС ЕИС) на 2014-2020 годы.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 17 июня, передает БизнесЦензор.

"Отсутствие механизма выполнения обязательств для возврата грантовых средств имело негативное влияние на имидж Украины как участника ППС ЕИС", – отмечается в сообщении.

В Минфине напомнили, что это уже третий период внедрения этого инструмента помощи Европейской Комиссии (2004-2006, 2007-2013, 2014-2020 годы), но проект Порядка возврата ненадлежащим использованных/неиспользованных средств разработан впервые.

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Как сообщалось, в феврале 2018 года ЕС закрыл проект модернизации границы с Украиной из-за задержки его воплощения украинской стороной и многочисленных нарушений.

В рамках этой программы ЕС в 2014 году выделил средства на модернизацию шести пунктов пропуска на границе с Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей. Однако по состоянию на конец 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя ЕС предоставил на эти цели финансирование в размере 29,2 млн евро ($36 млн).

При этом крупнейший контракт на модернизацию двух контрольно-пропускных пунктов получила компания "Энергомонтажвентиляция", которая специализируется на установке вентиляционных установок и не имеет опыта в проведении государственных строительных конкурсов.