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Рада одобрила законопроект о цене электроэнергии для содержания общего имущества ОСМД

Рада одобрила законопроект о цене электроэнергии для содержания общего имущества ОСМД

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Заключительные и переходные положения закона "О рынке электрической энергии" о поставках электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроект №2098 в первом чтении проголосовал 331 народный депутат.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на ликвидацию правовой коллизии по поставкам электроэнергии для ОСМД. Она заключается в том, что согласно действующему законодательству, электричество для ОСМД не подпадает под определение "бытовой потребитель".

Законопроектом предлагается дополнить раздел "Заключительные и переходные положения" закона "О рынке электрической энергии" положением, согласно которому электроэнергия, которая приобретается потребителями у поставщика универсальных услуг для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома и расходуется на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих владельцам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещения дворов, ступеней и номерных знаков, оплачивается по ценам, по которым поставщик универсальных услуг осуществляет поставки электрической энергии населению.

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