Верховный Суд разрешил оспорить конфискацию средств Януковича на $1,5 миллиарда
Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда 16 июня отменил решение Апелляционного суда Донецкой области, который в 2018 году отказался открыть производство по жалобе ряда офшорных компаний по делу о конфискации около $1,5 млрд преступной организации Януковича.
Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда, передает БизнесЦензор.
В частности, Суд рассмотрел кассационные жалобы представителей кипрских компаний Aldoza Investments Limited, Wonderbliss Ltd, Opalcore Ltd, Erosaria Ltd, Akemi Management Limited, Loricom Holding Group Ltd , Foxtron Networks Limited, которые оспаривали решение Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года.
Этим решением представителям кипрским компаний было отказано в открытии производства по их апелляционными жалобам на приговор Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года в отношении Аркадия Кашкина.
"ККС ВС отменил постановление апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства и назначил рассмотрение в суде апелляционной инстанции", – сказано в сообщении.
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Как сообщалось, в мае 2017 года компании-резиденты Кипра Akemi management ltd, Aldoza investments ltd, Erosaria ltd, Opalcore ltd, Foxtron networks ltd, Loricom holding group ltd, Wonderbliss ltd подали апелляционные жалобы на решение Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта, согласно которому они входят в перечень юридических лиц, к которым применена спецконфискация в отношении Аркадия Кашкина в уголовном производстве от 15 марта 2017 года.
Суд тогда принял решение о конфискации принадлежащих компаниям активов, а также постановил утвердить соглашение о признании виновности, заключенное 21 марта 2017 года между Кашкиным и прокурором.
В частности, речь идет о средствах и облигациях ряда офшорных компаний, которые, по данным следствия, в течение 2011-2013 годов через собственные счета в банковских учреждениях Латвии, под видом инвестиций в Украину, покупали ОВГЗ и аккумулировали на счетах в государственных и коммерческих банках Украины ценные бумаги на $1,36 млрд и 4,03 млн евро.
Однако в мае 2017 года Апелляционный суд отказался принять жалобу представителей ряда кипрских компаний на решение суда первой инстанции, благодаря которому была проведена спецконфискация средств окружения экс-президента Виктора Януковича на сумму около $1,5 млрд. Они оспорили это решение в Верховном Суде.
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шановні! в мене немає цензурних слів з приводу цієї краси. тому додумайте самі
зебіли знову зробили це разом
да у Вас деменция, мадам !
зеленожопые ж никогда не врут, правда?
все реформы - это только бубачка.
до него нам было плохо.
очень плохо.
была эпоха бидности та брэхни.
мы кушали по пол-пельменя, нас грабили бырыхи, нам запрещали смотреть сватов и квартал.
но пришел бубачка (или прискакал ишак - тут уж кому как нравится)
и воссияло солнце! - бубачка все реформировал.
нам стало хорошо.
бубачка забрал у нас позорные пол-пельменя (теперь вообще ни хера нет).
бубачка закончил эпоху бидности (началась нищета) та брэхни (бубачка говорит только правду - и мы верим каждому его слову).
все - только благодаря бубачке.
Проголосували? ЇжТЕ
При Порохе бабло Яныка конфисковали.
При ЗЕ бабло Яныку возвращают.
Все, как вы, ублюдки ватные, хотели. Только вы не думали, что Коломою и Яныку вы будете бабки возвращать...
А оно вона как вышло - последние портки за время карантина сожрете, маньку свою на панель выставите, но все хотелки своих новых и старых хозяев оплатите.
У меня все не перестает теплится надежда, что люди начнут понимать, что разницы между Порохом, который провел 150 успешных реформ и турборжимщиками нет. Обои виртуальные рехформаторы развели и продолжают разводить наивных граждан (чем занимались и до них). Сейчас лохтарату подкинут шария, тк пипл хавает "новые" политические силы. А потом все будут снова бить себя в грудь и кричать как их обманули...
А між турборежимщіками та Порохом різниця відчутна.
просто при Порохе у ябукевича бабло конфисковали, а при зелупе - вернули.
но никакой же разницы нет, правда? - ну, конфисковали, ну - вернули.
как бубачка говорил: "а какая разница"?