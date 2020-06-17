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Верховный Суд разрешил оспорить конфискацию средств Януковича на $1,5 миллиарда

Верховный Суд разрешил оспорить конфискацию средств Януковича на $1,5 миллиарда

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда 16 июня отменил решение Апелляционного суда Донецкой области, который в 2018 году отказался открыть производство по жалобе ряда офшорных компаний по делу о конфискации около $1,5 млрд преступной организации Януковича.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного Суда, передает БизнесЦензор.

В частности, Суд рассмотрел кассационные жалобы представителей кипрских компаний Aldoza Investments Limited, Wonderbliss Ltd, Opalcore Ltd, Erosaria Ltd, Akemi Management Limited, Loricom Holding Group Ltd , Foxtron Networks Limited, которые оспаривали решение Апелляционного суда Донецкой области от 24 мая 2017 года.

Этим решением представителям кипрским компаний было отказано в открытии производства по их апелляционными жалобам на приговор Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта 2017 года в отношении Аркадия Кашкина.

"ККС ВС отменил постановление апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства и назначил рассмотрение в суде апелляционной инстанции", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, в мае 2017 года компании-резиденты Кипра Akemi management ltd, Aldoza investments ltd, Erosaria ltd, Opalcore ltd, Foxtron networks ltd, Loricom holding group ltd, Wonderbliss ltd подали апелляционные жалобы на решение Краматорского городского суда Донецкой области от 28 марта, согласно которому они входят в перечень юридических лиц, к которым применена спецконфискация в отношении Аркадия Кашкина в уголовном производстве от 15 марта 2017 года.

Суд тогда принял решение о конфискации принадлежащих компаниям активов, а также постановил утвердить соглашение о признании виновности, заключенное 21 марта 2017 года между Кашкиным и прокурором.

В частности, речь идет о средствах и облигациях ряда офшорных компаний, которые, по данным следствия, в течение 2011-2013 годов через собственные счета в банковских учреждениях Латвии, под видом инвестиций в Украину, покупали ОВГЗ и аккумулировали на счетах в государственных и коммерческих банках Украины ценные бумаги на $1,36 млрд и 4,03 млн евро.

Однако в мае 2017 года Апелляционный суд отказался принять жалобу представителей ряда кипрских компаний на решение суда первой инстанции, благодаря которому была проведена спецконфискация средств окружения экс-президента Виктора Януковича на сумму около $1,5 млрд. Они оспорили это решение в Верховном Суде.

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Топ коментарі
+12
та-дам!!!!!!!!!! гіп-гіп - ура-а-а-а-а!!!! зато саджаємо порошенка!!!!

шановні! в мене немає цензурних слів з приводу цієї краси. тому додумайте самі
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17.06.2020 20:02
+9
И опять у адептов секты свидетелей святого Бубачкі с переулачкі когнитивный диссонанс. При Петрі Першому конфісковували активи зрадників України таких як Якубовіч та корупціонерів-мародерів таких як Каломойський, а зараз бюджет буде розкрадатись на повернення їм коштів.

Проголосували? ЇжТЕ
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18.06.2020 00:36
+8
вельми цікаво, а звідки у завгара-зека-рецидивіста з трьома ходками такі мільярди долярів взялося...???
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17.06.2020 20:32
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ну а чому ні - з еРмаком напевне вже порішали, за 50 % відкату...., а те, що , якщо віддасть Бюджет, то що, скажуть, ми ж Правова Країна.... Практично ВСІ офшори це відмивання Коштів та мінімінізація належних податкових зобовязаь...
Тільки Трибунал Спасе Україну...- в сьогоденні...
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17.06.2020 19:52 Відповісти
який бюджет, схаменіться! жодна копійчина в бюджет не потрапить!
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17.06.2020 20:03 Відповісти
Зебіли є зебіли, бидло обирає бидло
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18.06.2020 11:37 Відповісти
Він мав на увазі, що з бюджету заплатят овочу
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18.06.2020 12:10 Відповісти
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18.06.2020 18:06 Відповісти
вишак. або вишка
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19.06.2020 17:31 Відповісти
в нашій теперішній країні можливо усе
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19.06.2020 17:32 Відповісти
ЧТО БЫ ЗЕЛЕНЫЙ НЕДОНОСОК ЗАХЛЕБНУЛСЯ В СВОЕМ ДЕРЬМЕ !!!!!!
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18.06.2020 15:01 Відповісти
И вся быдлота 73 % подрашистников вместе с Моникой-давалкой
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18.06.2020 15:21 Відповісти
йому поставлена інша задача
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18.06.2020 18:07 Відповісти
та-дам!!!!!!!!!! гіп-гіп - ура-а-а-а-а!!!! зато саджаємо порошенка!!!!

шановні! в мене немає цензурних слів з приводу цієї краси. тому додумайте самі
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17.06.2020 20:02 Відповісти
А нащо слова? Треба дії.
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18.06.2020 15:17 Відповісти
Хаха, буквально пару дней назад в статье о проигранном деле Суркисов соя с жаром доказывала что все суды дерьмо кроме реформированного Петей Верховного Суда.))
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17.06.2020 20:27 Відповісти
степень твоего долбо-бизма не поддается измерению
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18.06.2020 08:57 Відповісти
вельми цікаво, а звідки у завгара-зека-рецидивіста з трьома ходками такі мільярди долярів взялося...???
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17.06.2020 20:32 Відповісти
А судьи чьи?
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17.06.2020 20:34 Відповісти
це йохана ганьба
зебіли знову зробили це разом
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17.06.2020 21:19 Відповісти
Напомнить кто реформировал этот суд?
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17.06.2020 21:34 Відповісти
даже зебилы считают осла оманского - пустым местом))
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17.06.2020 21:49 Відповісти
Можно еще повспоминать , через чьи банки средства с внезапно разблокированных счетов Азирова сатаварисчи переводились куда подальше в надежные схованки.
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17.06.2020 21:51 Відповісти
Был такой зашквар. Деньги азирова чумаданами выносили из банка основателя партии рыгов Порошенка. В принципе ничего удивительного. Бывшие однопартийцы, в президиуме вместе сидели в момент основания пр.
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17.06.2020 23:19 Відповісти
вспомнила Оля как Мальвиной была и трусики снять забыла, когда писала

да у Вас деменция, мадам !
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18.06.2020 01:47 Відповісти
та це та сама https://censor.net/user/387249 - кремлядь, бот-провокаторша
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18.06.2020 10:31 Відповісти
да-да-да, мы верим!
зеленожопые ж никогда не врут, правда?
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18.06.2020 08:09 Відповісти
мы и так знаем - бубачка (он же зелупа, он же ишак оманский).
все реформы - это только бубачка.
до него нам было плохо.
очень плохо.
была эпоха бидности та брэхни.
мы кушали по пол-пельменя, нас грабили бырыхи, нам запрещали смотреть сватов и квартал.

но пришел бубачка (или прискакал ишак - тут уж кому как нравится)
и воссияло солнце! - бубачка все реформировал.
нам стало хорошо.
бубачка забрал у нас позорные пол-пельменя (теперь вообще ни хера нет).
бубачка закончил эпоху бидности (началась нищета) та брэхни (бубачка говорит только правду - и мы верим каждому его слову).

все - только благодаря бубачке.
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18.06.2020 08:08 Відповісти
а може зразу героя україни дати?
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17.06.2020 22:20 Відповісти
***** в стране где 6000000 зеленых, кешем ,возят взятки,виноваты предприниматели мелкие.
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17.06.2020 22:44 Відповісти
И опять у адептов секты свидетелей святого Петра-непорочного когнитивный диссонанс. Верховный Суд, успешно реформированный самым безупречным президентом, оказывается предателем национальных интересов Украины. Блин, мне искренне жалко порохофилов - у тех, кто ещё сохранил мозги, должно случиться короткое замыкание от этой новости. Гарь горелой изоляции понеслась по комментариям цензора...
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17.06.2020 23:01 Відповісти
Плохоотреформированный Верховный Суд назначил рассмотрение апелляции. Посмотрим, что скажет полностью подконтрольный Зеленскому (раз не разогнал их) Апелляционный Суд.
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17.06.2020 23:19 Відповісти
И опять у адептов секты свидетелей святого Бубачкі с переулачкі когнитивный диссонанс. При Петрі Першому конфісковували активи зрадників України таких як Якубовіч та корупціонерів-мародерів таких як Каломойський, а зараз бюджет буде розкрадатись на повернення їм коштів.

Проголосували? ЇжТЕ
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18.06.2020 00:36 Відповісти
Где ж диссонанс?

При Порохе бабло Яныка конфисковали.
При ЗЕ бабло Яныку возвращают.

Все, как вы, ублюдки ватные, хотели. Только вы не думали, что Коломою и Яныку вы будете бабки возвращать...
А оно вона как вышло - последние портки за время карантина сожрете, маньку свою на панель выставите, но все хотелки своих новых и старых хозяев оплатите.
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18.06.2020 03:14 Відповісти
Читай внимательно - я говорил: "у тех, у кого еще сохранились мозги, диссонанс неизбежен". Тебя это не коснулось - радуйся, а не пытайся оскорблять тех, кто видит твою сущность. Порошенко орал на всех перекрестках, что ему удалось реформировать судебную систему, что он сделал судей независимыми от воли текущего "главного распорядителя" (которым на тот момент был он, а теперь - этот клоун). И наивные пересичные глупцы ему поверили. А теперь пришел другой распорядитель, который дал другую команду судьям - и они поспешно приняли совершенно противоположное решение. Если это, по-твоему, реформа, тогда тебе можно не бояться за свои мозги - их у тебя попросту нет.
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18.06.2020 08:56 Відповісти
Все шо нажито непосильным трудом....
У меня все не перестает теплится надежда, что люди начнут понимать, что разницы между Порохом, который провел 150 успешных реформ и турборжимщиками нет. Обои виртуальные рехформаторы развели и продолжают разводить наивных граждан (чем занимались и до них). Сейчас лохтарату подкинут шария, тк пипл хавает "новые" политические силы. А потом все будут снова бить себя в грудь и кричать как их обманули...
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18.06.2020 00:29 Відповісти
це між ШаріОвцамі та Зебілами різниці ніякої.
А між турборежимщіками та Порохом різниця відчутна.
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18.06.2020 00:38 Відповісти
Ну-ну... Продолжайте себя убеждать. А они будут становиться богаче
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18.06.2020 01:23 Відповісти
да-да-да, "нет никакой разницы"!
просто при Порохе у ябукевича бабло конфисковали, а при зелупе - вернули.

но никакой же разницы нет, правда? - ну, конфисковали, ну - вернули.
как бубачка говорил: "а какая разница"?
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18.06.2020 08:13 Відповісти
Ты так и не понял, что речь идет не о жалких деньгах Януковича, а о том, что Верховный Суд - как был, так и остается рабом конъюнктуры? До тебя это не дошло? Порошенко орал на всех перекрестках, что ему удалось реформировать судебную систему, что он сделал судей независимыми от воли текущего "главного распорядителя" (которым на тот момент был он, а теперь - этот клоун). И наивные пересичные глупцы ему поверили. А теперь пришел другой распорядитель, который дал другую команду судьям - и они поспешно приняли совершенно противоположное решение. Разницы действительно НЕТ НИКАКОЙ. Потому что реформ - НЕТ И НЕ БЫЛО. И ведомство Авакова это также подтверждает. И ведомство юстиции. И все прочие.
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18.06.2020 09:00 Відповісти
К сожалению - "... какой вам 3.15 еще реформы не хватает?"
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18.06.2020 17:35 Відповісти
зебилы судорожно цепляются за мантру - вернул "отреформированный Порохом суд", игнорируя реальность, в которой при Порохе эти деньги конфисковали, а при зесрани возвращают, нагнув суд. но виноват конечно Порох, ибо он же реформировал суд, который зешмаркли нагибают
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18.06.2020 09:02 Відповісти
У наперсточников всегда надо следить не только что они делают, но и как. У нас всегда "конфисковывают" преднамененно с нарушениями, чтоб потом все можно было открутить назад... А потом можно бить себя в грудь и кричать какой я патриот! А остальные все - гавно...
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18.06.2020 17:34 Відповісти
Молодцы как развели Украинцев, начинаем скиглить почему такая маленькая пенсия, почему такая маленькая зарплата, да потому что 73% это дол.... бы и им другая жизнь не полагается, включаем какнал Г+Г и оно научит вас жить
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18.06.2020 06:33 Відповісти
Да уж... Дожили до того что потомственный казнокрад уже выгляди прямо таки святым в сравнение з ЗЕгенератом...
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18.06.2020 08:11 Відповісти
Робота Порошенка - Луценка по поверненню кримінальних грошей нарешті почала приносити плоди! Це не виправдовує Зеленського, але він з ОГП теж ніхера не роблять.
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18.06.2020 08:57 Відповісти
О так, ще овочу віддайте бабки. Зелений загін самогубців. Будуть через одного висіти на стовпах - суддя-зепутат-міністр-суддя-зепутат-міністр...
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18.06.2020 12:09 Відповісти
Этот суд нужно арестовать за нарушение законов и коррупцию!!!
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18.06.2020 13:25 Відповісти
Витек-шапкокрад готовится к возвращению?
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18.06.2020 15:36 Відповісти

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