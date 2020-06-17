МАУ отменила большую часть международных рейсов до 1 августа

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" отменила большую часть международных рейсов до 1 августа 2020 года и начнет восстанавливать маршрутную сеть с направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение авиакомпании, передает БизнесЦензор.

После открытия Украиной с 15 мая международного авиасообщения МАУ будет придерживаться политики взвешенного рестарта рейсов.

Причинами отложенного рестарта полетной программы в авиакомпании называют то, что открытие границ происходит не паритетно, большинство стран не подтверждает возможность свободного пересечения границы для граждан Украины, а многие устанавливают ограничительные меры во время прибытия в страну назначения в виде тестирования на COVID-19 или самоизоляции.

"Для адаптации к новым потребностям рынка пассажирских авиаперевозок МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года. Таким образом МАУ стремится предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов", – подчеркивают в авиакомпании.

В июне авиакомпания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы.

На этапе возобновления международного авиасообщения в течение июня МАУ также видит потенциал в регулярных внутренних и международных рейсах, планирует осуществить рейсы по следующим направлениям:

18 июня: Лондон (Хитроу) – Киев (эвакуационный)

19 июня: Киев – Херсон, Киев – Одесса

20 июня: Киев – Бангкок

21 июня: Бангкок – Киев (эвакуационный), Херсон – Киев, Одесса – Киев, Киев – Стамбул – Киев

22 июня: Киев – Нью-Йорк – Киев (эвакуационный)

23 июня: Киев – Амстердам – Киев

24 июня: Киев – Майами, Киев – Париж

25 июня: Майами – Киев (эвакуационный),

26 июня: Киев – Стамбул – Киев, Киев – Афины – Киев, Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев – Херсон

28 июня: Киев – Стамбул – Киев, Дубай – Киев

29 июня: Киев – Тель-Авив – Киев, Херсон – Киев, Одесса – Киев, Львов – Киев

30 июня: Киев – Амстердам – Киев.

"Решающим фактором при дальнейшем планировании рейсов МАУ будет, прежде всего, экономическая целесообразность запуска каждого отдельного направления, а также перспективы дальнейшей либерализации режима пересечения границы для украинцев", – отмечают в авиакомпании.

Первоначально МАУ намерена ориентироваться на открытие рейсов и направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом.