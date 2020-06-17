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SpaceX планирует создать плавучий космодром для запуска ракет к Луне и Марсу

SpaceX планирует создать плавучий космодром для запуска ракет к Луне и Марсу

Американская компания SpaceX планирует создать плавучую морскую платформу, с которой в перспективе будут осуществляться запуски ракет к Луне и Марсу, а также гиперзвуковые туристические полеты вокруг Земли.

Об этом заявил основатель компании Илон Маск, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

SpaceX уже разместила в сети объявление о наборе инженеров для создания такого морского стартового комплекса, который будет строиться в городе Браунсвилл, расположенном на берегу Мексиканского залива в штате Техас.

В объявлении указывается, что в задачи претендента будет "входить работа в составе команды инженеров и техников по разработке и строительству действующего морского ракетного стартового комплекса".

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