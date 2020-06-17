БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1330 відвідувачів онлайн
Новини
749 0
авто (3996) АЗС (1569) ціни (3273) скраплений газ (1112)

Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС в среду, 17 июня, выросла еще на 6 копеек – до 11,29 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 6-8 копеек – до 10,51–10,57 грн/л. Самый большой рост цен в этой сети зафиксирован в Черновицкой области, где группа увеличила цены на 40 коп. – с 10,30 до 10,70 грн/л, а также в Тернопольской и Закарпатской областях – на 30 копеек за литр. В остальных регионах рост цен составил 5-10 коп./л.

В сети "Автотранс" автогаз подорожал на 30 копеек – до 11,78 грн/л.

Сети ОККО и WOG повысили цены в среднем на 6-10 копеек – до 11,99 и 12,02 грн за литр соответственно, SOCAR – на 10 копеек, до 11,96 грн/л.

Сети AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", "Параллель", BVS, Motto и другие увеличили цены на 5-15 коп./л.

Читайте также: ЕББР выделил собственнику сети АЗС ОККО кредит на $35 миллионов

Как сообщалось, на минувшей неделе средняя цена автогаза впервые за полтора года поднялась до отметки 50% от цены бензина марки А-95.

Розничные цены автогаза стали расти в начале мая из-за резкого повышения спроса. Перед этим повышением соотношение цены газа к бензину А-95 составляло 37,6%.

Всего же с начала мая по 16 июня средняя розничная цена газа выросла на 37% (на 3,07 грн/л) – с 8,22 до 11,29 грн/л, в то время как цена бензина А-95 оставалась неизменной – 21,90 грн/л.

За прошедшую неделю (5 июня - 12 июня) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС выросла на 40 копеек (на 3,9%) – до 10,97 грн/л.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 