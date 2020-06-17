Кабмин разрешил Минобороны заключить новые договоры для достройки домов "Укрбуда"

Кабинет министров на заседании в среду, 17 июня, принял распоряжение "О мерах относительно решения проблем инвесторов жилых комплексов, строительство которых осуществлялось предприятием-участником государственной строительной корпорации "Укрбуд".

Министерству обороны совместно с другими министерствами поручено его доработать с учетом всех замечаний, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Документ разработан Министерством обороны по результатам согласительного совещания, которое было проведено во исполнение поручения премьер-министра… Проект акта был предоставлен на согласование. На сегодня есть замечания Минфина и Минюста. Поэтому, я предлагаю поддержать проект акта, поручив секретариату Кабмина вместе с Минобороны, Минфином, Минюстом и Минэкономики доработать с учетом замечаний, которые поступили, и оформить его в соответствии с регламентными нормами", – сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак, представляя проект документа.

По его словам, по результатам совещания, которое прошло во вторник, ЧАО "ХК "Киевгорстрой" согласился взять на себя обязательства по достройке проблемных ЖК в случае заключения между ним и Минобороны соответствующих договоров.

Ранее издание Наші гроші обращало внимание, что решение Кабмина позволит Минобороны перезаключить договоры, часть из которых были заключены с нарушениями и являются предметом судебных разбирательств.

Ранее министр обороны Андрей Таран обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой "с целью решения вопроса завершения строительства жилых комплексов УГСК "Укрбуд" рассмотреть на очередном заседании Кабмина вопрос заключения соответствующих соглашений на условиях, предложенных "Киевгорстроем", а также прекращения хозяйственных споров".

Таран в письме сообщил, что "Киевгорстрой" готов в случае заключения соответствующих соглашений без изменения действующих существенных условий и без возложения на него дополнительных обязательств достроить жилые комплексы "Укрстроя" в Киеве, строительство которых остановилось, и часть которых сооружалась в соответствии с договорами с предприятиями Минобороны.

Речь идет о ЖК "Волшебный город" (ул. Бориспольская, 18), ЖК "Оберег-2" (ул. Бориспольская, 30а, 40), ЖК "Urban Park" (ул. Магнитогорская, 5) и ЖК "Art House" (ул. Максимовича, 3). Условиями существующих договоров предусмотрена передача Минобороны от 5 до 10% построенного жилья.

Сейчас же в судах с участием прокуратуры и представителей Кабмина рассматривается вопрос недействительности двух договоров с "УкрБуд", поскольку они заключены с несоблюдением законодательства.

В частности, НАБУ с 2018 года расследует незаконные действия при строительстве жилья для военнослужащих на ул. Магнитогорская, 5 в Киеве. Здесь на 8 га, принадлежащих военным, построят 10 домов по 25 этажей. В целом появится 4455 квартир, из которых военные получат всего 150 или 3,3%.

Кроме того, в хозсуде оспаривается сделка о строительстве ЖК "Волшебный город" по ул. Бориспольская, 18.

Как отмечает эксперт по вопросам строительства Георгий Могильный, в случае, если Минобороны заключило бы соглашения о передаче своих земель под застройку жильем на рыночных условиях, то смогло бы получить дополнительно к 1000 стандартных двухкомнатных квартир для военнослужащих.