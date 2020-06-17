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Мін'юст (600) бенефіціар (42)

Минюст хочет обязать предприятия раскрыть бенефициаров до конца года

Минюст хочет обязать предприятия раскрыть бенефициаров до конца года

Министерство юстиции намерено обязать предприятия до конца года раскрыть конечных бенефициарных владельцев

Об этом сообщил глава ведомства Денис Малюська в ходе пресс-брифинга в Киеве 17 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы также работаем над тем - и это предусмотрено программой взаимодействия с МВФ, - чтобы обязать предприятия раскрыть бенефициарных владельцев и обеспечить прозрачность. Это будет исполнено ближе к концу года", - сказал Малюська.

Малюська также отметил проблему отсутствия штрафных санкций за не раскрытие такой информации.

"Действующий реестр юрлиц адекватно отражает всю информацию, внесенную юрлицами. Как только обязанность раскрытия бенефициарных владельцев внесли в законодательство, то многие юрлица, опасаясь штрафов, сразу внесли соответствующие данные в реестр. Затем данные постепенно забывали обновлять или новосозданные юрлица бенефициаров не вносили. Количество предприятий, которые раскрыли бенефициарных владельцев, существенно сократилось, большинство юрлиц бенефициаров не раскрывает. Но виноват тут не реестр, а отсутствие адекватного механизма штрафов, санкций за не внесение бенефициаров. Новый реестр сделает систему эффективнее и удобнее - данные о бенефициарах будут в отдельных полях",- сказал он.

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