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Профильный комитет Рады вновь отказался поддержать программу Кабмина

Профильный комитет Рады вновь отказался поддержать программу Кабмина

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития на заседании в среду отказался поддержать обновленную программу правительства.

На заседании поддержали правительственную программу только пять членов комитета, еще четыре из присутствовавших проголосовали "против" и столько же воздержались, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В итоге Комитет решил рекомендовать Верховной Раде определиться относительно документа путем голосования, которое намечено на четверг.

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 12 июня утвердил обновленную Программу деятельности правительства и признал утратившим силу постановление №270 от 2 апреля, которым был утвержден предварительный проект программы.

Ранее, 4 июня, после жесткой критики парламент отправил на доработку программу действий Кабинета министров, представленную премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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