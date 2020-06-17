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електроенергія (4079) Укренерго (1899) НКРЕКП (1436) Зелений тариф (329) Електрика (1240)

Нацкомиссия предупредила о росте тарифа "Укрэнерго" в 3 раза для расчетов с "зелеными"

Нацкомиссия предупредила о росте тарифа

Заложенные в подписанном правительством с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) меморандуме условия погашения накопившейся перед ними задолженности могут привести к росту тарифа оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" более чем в 3 раза.

Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк во время заседания комиссии в среду, на котором она одобрила указанный меморандум с предостережениями, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы посчитали тариф "Укрэнерго", который должен быть принят с учетом указанных в меморандуме параметров. Это рост тарифа больше чем в три раза, если не будут предприняты другие меры на рынке. С другой стороны, если ничего не делать, то справедливости ради скажу, что в таком случае тариф будет еще выше", – отметил Тарасюк.

Согласно дополнению к постановлению, в котором регулятор высказал свои предостережения, тариф на услуги "Укрэнерго" при учете в нем накопившейся части задолженности ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из ВИЭ составит как минимум 523 грн за МВт-ч без НДС, что на 368 грн за МВт-ч, или более чем в три раза, превышает действующий тариф, утвержденный постановлением НКРЭКУ от 10 декабря 2019 года №2668.

По мнению комиссии, это может негативно отобразиться на конкурентоспособности украинской промышленности.

Согласно обоснованию к проекту постановлению, комиссия сделала перерасчет тарифа на услуги по передаче электроэнергии НЕК "Укрэнерго" на 2020 год, исходя из прогнозной средней цены продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) в размере 1400 грн за МВт-ч, прогнозного средневзвешенного зеленого тарифа на уровне 3710 грн за МВт-ч, прогнозного объема производства электроэнергии из ВИЭ в объеме 11,57 млрд кВт-ч и прогнозной суммы компенсации убытков "ГарПока" в первом полугодии 2020 года, которую необходимо учесть в тарифе ОСП для погашения в текущем году части существующей задолженности перед производителями электроэнергии из ВИЭ, начиная с 1 января-2020 в объеме 6,4 млрд грн.

В комиссии уточнили, что речь идет о погашении в 2020 году 40% накопленной задолженности перед ВИЭ, как это предусмотрено меморандумом. Регулятор также уточнил, что исходил из общей суммы задолженности в 16 млрд грн.

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Член Комиссии Ольга Бабий, воздержавшаяся наряду с другим ее членом Алексеем Магдой от голосования за постановление, высказала убежденность, что к меморандуму должно быть привлечено "как минимум Министерство экономики, чтобы дать расчет влияния возможного роста тарифа на другие отрасли экономики".

"Без выводов Минэкономики поддерживать такой меморандум нецелесообразно", – подчеркнула она.

Также, по ее мнению, стороной меморандума должно стать "Укрэнерго", которое по его условиям "берет на себя очень много обязательств".

Кроме того, в своих предостережениях к меморандуму комиссия отметила необходимость реструктуризации зеленого тарифа для ветроэлектростанций, введенных в эксплуатацию до 30 июня 2015 года.

По мнению комиссии, то, что реструктуризация, согласно меморандуму, не распространяется на такие объекты, является дискриминационным и необоснованным. По мнению Тарасюка, этот вопрос нужно урегулировать при принятии соответствующего законопроекта по поддержке отрасли ВИЭ. При этом он предположил, что при отработке меморандума относительно этого вопроса была допущена техническая ошибка.

На минувшей неделе Кабинет министров подписал меморандум с объединениями предприятий возобновляемой энергетики о снижении "зеленого" тарифа для СЭС мощностью от 1 МВт на 15%, для ВЭС снижение тарифа составит 7,5%. Однако часть производителей отказывается соглашаться на эти условия. Среди положений меморандума обозначен пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии.

15 июня Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" на основе этого меморандума.

Изначально предложенный правительством проект меморандума предполагал снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 25%, для ВЭС – на 12,5%.

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Топ коментарі
+8
Ну что любители Ахметова и его зеленых ветрячков, здюжите повышение тарифа на свет в 3 раза? Ах, да, еще и в 3 раза подорожает все остальная продукция, которая напрямую зависит от електроенергии. Так за Атомными станциями скоро рыдать будете, да будет уже поздно. АЕС ето не то производство которое можно закрыть а потом по щелчку пальцев запустить опять. Да и никто вам уже не даст запустить АЕС, так как сейчас не дают вернуть ЯО.
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17.06.2020 20:00
+5
Это рост тарифа больше чем в три раза, если не будут предприняты другие меры на рынке. С другой стороны, если ничего не делать, то справедливости ради скажу, что в таком случае тариф будет еще выше", - отметил Тарасюк.

За введение энергорынка, из-за которого все это происходит, прошлую евровласть нужно на столбах вешать.
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17.06.2020 21:25
+5
Выдайте шахтерам аммонит для полевых работ на СЕС...
Мне такая зеленая энергия и даром не нужна, это тема придумана и внедрена кабмином януковича, сам в бегах и пол его кабмина сбежало а тема цветет и пахнет даже в условиях пандемии, коррупционная насквозь тема, почему по этому поводу нет никаких расследований, ведь прогнозируемый ущерб исчисляется сотнями миллиардов , петролексеич тоже в стороне не остался, он закрепил этот бизнес и дал всем участникам "зеленого" рынка безобразно нарастить мощности сняв налоги на импорт солнечных панелей, освободил от конкуренции и дал государственные гарантии выплачивать безбожно дорогую цену за киловатт с привязкой к евро, это просто конченным питаром надо быть шоб такое творить с страной, а вы свинорылые все еще молитесь на него, терпилы блаженные, вы шо думаете шо к его маланской шкуре вышиванка приросла, ага как бы не так, идиоты. Теперь меморандум придумали... Меморандуй ваш никчемный ахметову в очко засуньте. В конце концов карантин в Украине и это реальная не выдуманная причина для форсмажера, какого хрена вообще происходит, пол страны остановилось а эти гниды пьют кровь и не икается *****.
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17.06.2020 22:45
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нам нам сколько ждать подорожания????
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17.06.2020 19:46 Відповісти
Обвал цін на нафту і газ має призвести до здешевшення електроенергії на 30%
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17.06.2020 22:18 Відповісти
Якщо Енергоринок не може купляти електрику за "зеленим тарифом" то виробників зеленої електроенергії потрібно відключити від мережі до більш сприятливого періоду, коли Енергоринок зможе купувати в них електроенергію! Або хай продають електрику по ціні АЕС - 0,56 коп за кіловат! Ринок не передбачає роботу собі у збиток, змінилась ситуація на ринку - вибачайте!
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17.06.2020 22:21 Відповісти
Ну что любители Ахметова и его зеленых ветрячков, здюжите повышение тарифа на свет в 3 раза? Ах, да, еще и в 3 раза подорожает все остальная продукция, которая напрямую зависит от електроенергии. Так за Атомными станциями скоро рыдать будете, да будет уже поздно. АЕС ето не то производство которое можно закрыть а потом по щелчку пальцев запустить опять. Да и никто вам уже не даст запустить АЕС, так как сейчас не дают вернуть ЯО.
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17.06.2020 20:00 Відповісти
Ну вы несколько передергиваете Речь идет о стоимости транспортировки в арифе. Предполагалось, что это будет порядка 15 коп/киловат, а получается порядка 52 коп/киловат. Это не в 3 раза больше за киловат, а только за транспортировку.
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18.06.2020 00:35 Відповісти
раньше до 2019г тариф на электроэнергию был вместе с транспортировкой = около 2грн. без НДС,

после разделения на оператора транспортировки и поставщика электроэнергии, суммарная цена в 2019г не изменилась, но с января 2020г. увеличился тариф на транспортировку до 0,5грн а тариф на электричество 1,85 без НДС т.е. суммарно 2,35грн с НДС (по этому моб операторы подняли цены в своих тарифах),

а с анонсированным подорожанием в 3 раза на распределения, цена распределения практически сравняется с ценой электричества т.е. 0,5х3=1,5грн. без НДС, и суммарно будет 1,85+1,5=3,35грн без НДС, да не в три раза будет дороже, но чуть ли не в два раза дороже по сравнению с 2018годом. Можете прикинуть прикинуть сколько Вы будете платить за мобильную связь в связи с эти подорожанием.
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18.06.2020 10:24 Відповісти
Я взял цыфирки из статьи. На сколько они достоверны - вопрос к журналистам
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18.06.2020 17:31 Відповісти
у журналистов иногда и заряд электрона положительный
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19.06.2020 12:06 Відповісти
Наша влада по цій ситуації нагадує печерну людину якій дали мобільний телефон а вона ним горіхи колить.Якби ще самі виробляли ті сонячні батареї та вітряки то хоч якась логіка а так зменшення конкуретності своєї економіки через дорогі тарифи і на додачу підтримка іноземного виробника в час кризи.Мрія Путіна збувається.Правте клоуни далі.
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17.06.2020 20:21 Відповісти
Это рост тарифа больше чем в три раза, если не будут предприняты другие меры на рынке. С другой стороны, если ничего не делать, то справедливости ради скажу, что в таком случае тариф будет еще выше", - отметил Тарасюк.

За введение энергорынка, из-за которого все это происходит, прошлую евровласть нужно на столбах вешать.
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17.06.2020 21:25 Відповісти
Зе-тыпил, при "прошлой власти" никто атомные станции не останавливал и таких денег за ахметовскую энергию не платил.
Это все твоё "хуже не будет" и "Роттердам зло".
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17.06.2020 23:56 Відповісти
Вспомните кто "зеленые" электростанции с помпой открывал А остановка атомных - прямое тому последствие
И реформа принята была не нынешней властью Не говорю, что она не нужна, но надо было продумать. Предыдущий рынок электроэнергии запущенный Тимошенко при Кучме очень неплохо работал много лет... Там, конечно, были заложены косяки, которые надо было исправлять, но продумать надо было получше
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18.06.2020 00:38 Відповісти
Зе-тыпил, по "прошлой власти" - все вопросы к Бюджету ПРОШЛОГО года!
Там проблемы были?
НЕТ!
Четыре года постоянного ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЯ Бюджета!
Так какого хрена в ЭТОМ году проблемы появились?
Опять у тебя везде "попередники вынуваты".
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18.06.2020 00:49 Відповісти
Те, если я ночью насру у тебя под дверью, а ты утром будешь выходить и вступишь, то виноват буду не я, а ты сам?
Замечательная логика Продолжай в том же духе
Открой глаза и прозрей, что государство Украина имеет обязательство перед инвесторами зеленой энергетики и так или иначе будет платить. И как объяснить людям, что наростить возобновляемую энергетику - это трабование ассоциации с ЕС. И сделать это быстро нет иного способа, как платить?
А вы как флюгеры. Вчера рассказывали какой Порошенко молодец, что "привлекает зеленых инвесторов", а теперь не готовы пожинать плоды... Будьте последовательными!
И реформа энергорынка запущена Порохом. Так не нойте что она плохая. Она все равно нужна. И шахты мы обречены поддерживать, тк московия буквально физически будет разбирать трубопроводы и по максимуму отрезать нас от газа. Хватит ныть!
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18.06.2020 01:32 Відповісти
Зе-тыпил!
По твоей "логике", тебе под дверью настали ГОД НАЗАД!
А ты весь год ходил, не наступал... и тут ВДРУГ ШМЯК!
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18.06.2020 01:39 Відповісти
А та реформа, что запущена Порошенко, с тем, что происходит сейчас не имеет НИКАКОЙ связи!
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18.06.2020 01:41 Відповісти
Это дурдом , во первых можно разделить зеленку на свою и с импортными инвесторами . Свои могут подождать до лучших времен или форс мажор , а во вторых государство могло бы взять на себя компенсацию по тарифам
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17.06.2020 22:24 Відповісти
Хотел бы я посмотреть как вы делить будете Думаете Ахметов зарегал компанию в Донецке или Киеве? Святая простота... И инвесторы там всегда не только Ахметов или другие наши олигархи
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18.06.2020 00:40 Відповісти
Всі компанії там з іноземним капіталом, офшор лтд
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18.06.2020 11:45 Відповісти
И да и нет. У Ахметова есть реальные иностранные инвесторы, он периодически реструктурирует долги перед ними. Ну а так да, есть такое явление, как офшорные инвесторы. Только это тоже ничего не меняет, тк судиться с ними придется в Лондоне, а потом выплачивать им реальные бабки после заранее предопределенного проигрыша в суде...
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18.06.2020 17:29 Відповісти
Выдайте шахтерам аммонит для полевых работ на СЕС...
Мне такая зеленая энергия и даром не нужна, это тема придумана и внедрена кабмином януковича, сам в бегах и пол его кабмина сбежало а тема цветет и пахнет даже в условиях пандемии, коррупционная насквозь тема, почему по этому поводу нет никаких расследований, ведь прогнозируемый ущерб исчисляется сотнями миллиардов , петролексеич тоже в стороне не остался, он закрепил этот бизнес и дал всем участникам "зеленого" рынка безобразно нарастить мощности сняв налоги на импорт солнечных панелей, освободил от конкуренции и дал государственные гарантии выплачивать безбожно дорогую цену за киловатт с привязкой к евро, это просто конченным питаром надо быть шоб такое творить с страной, а вы свинорылые все еще молитесь на него, терпилы блаженные, вы шо думаете шо к его маланской шкуре вышиванка приросла, ага как бы не так, идиоты. Теперь меморандум придумали... Меморандуй ваш никчемный ахметову в очко засуньте. В конце концов карантин в Украине и это реальная не выдуманная причина для форсмажера, какого хрена вообще происходит, пол страны остановилось а эти гниды пьют кровь и не икается *****.
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17.06.2020 22:45 Відповісти
Дядя, почитайте на досуге Конституцию и поймите, кто в стране какие функции выполняет и за что отвечает. Вчем разница между президентом, премьер-министром и ВР.
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17.06.2020 23:12 Відповісти
Вы ходит что ожидаемая дешевая ,,зеленая,,энергетика обойдется в три раза дороже чем самая грязная и трудозатратная.И нафиг нам все это?
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17.06.2020 23:46 Відповісти
P.S..Мы какая-то АНТИСТРАНА,утепляем дома для меньшего потребления газа- нам поднимают тарифы,цены на нефть падают а у нас дорожает бензин теперь и до электростанций дело дошло.
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17.06.2020 23:48 Відповісти
Нет никакой зеленой энергетики. Это разводняк для лохов. Солнечные панели и ветряки шо, из палок и гамна сделаны?
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18.06.2020 07:10 Відповісти
Да есть,да только наше правительство народу вешает лапшу.Зеленая энергетика финансируется из международного фонда развития экологически чистой энергетики,поетому тариф на нее начисляется в евроцентах.Украина ее покупает по среднеукраинской цене а остальное доплачивает этот фонд.А нам пытаются втюхать что все оплачивает Украина вот по этому вынуждены поднимать тарифы.А куда деваются тогда деньги из этого фонда выделеного ЕС стране?
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18.06.2020 07:17 Відповісти
Брехня і не треба тут цю лапшу втирати... Фонд оплачує тільки саме обладнання, частково фіннасує...
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18.06.2020 11:44 Відповісти
Не, ну если рынок - то нахера я буду покупать типа экологически чистую электроэнергию по 5 гривен за киловатт? Если есть дешевле.
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18.06.2020 07:08 Відповісти
Предлагаю зелошарам из правительства разорвать договор на завышенную цену для типа зеленой энергии. Основание - обман и афера. Прокурорше разобраться хто это сделал.
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18.06.2020 07:15 Відповісти
Во житуха ! Каждый месяц новое повышение ! ДА УЖ ! ВОТ ЭТО СТРАНА МОЕЙ МЕЧТЫ
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18.06.2020 09:35 Відповісти
Тут не тільки діло в зеленому тарифі, там липові показники по вироблених квт, реально не може панель в наших умовах видавати ці потужності, в хмарну погоду там показники падають до 10%, мало сонячних днів а у них там видача потужності зашкалює..
Просто відмивають гроші, лічильники електронні ліплять туда показники і все...
В мене був особисто скандал з ремом що вони мені накручують на електронному лічильнику показник, після заяв і скарг на перевірку, в мене витрати впали на 20% по світлу...
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18.06.2020 11:42 Відповісти
Поскольку нынешнюю власть избирал пул из Коломойского,Пинчука, Ахметова и Фирташа с Хорошковским, то Зеленский и будет выплнять их указания беспрекословно, прекрасно понимяя,шо если начнет "щимить" Ахметова или Коломойского- получит такую "рекламу" в телевизоре, шо его рейтинг станет как у доярки Пріськи.
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18.06.2020 11:49 Відповісти

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