Нацкомиссия предупредила о росте тарифа "Укрэнерго" в 3 раза для расчетов с "зелеными"

Заложенные в подписанном правительством с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) меморандуме условия погашения накопившейся перед ними задолженности могут привести к росту тарифа оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" более чем в 3 раза.

Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк во время заседания комиссии в среду, на котором она одобрила указанный меморандум с предостережениями, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы посчитали тариф "Укрэнерго", который должен быть принят с учетом указанных в меморандуме параметров. Это рост тарифа больше чем в три раза, если не будут предприняты другие меры на рынке. С другой стороны, если ничего не делать, то справедливости ради скажу, что в таком случае тариф будет еще выше", – отметил Тарасюк.

Согласно дополнению к постановлению, в котором регулятор высказал свои предостережения, тариф на услуги "Укрэнерго" при учете в нем накопившейся части задолженности ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из ВИЭ составит как минимум 523 грн за МВт-ч без НДС, что на 368 грн за МВт-ч, или более чем в три раза, превышает действующий тариф, утвержденный постановлением НКРЭКУ от 10 декабря 2019 года №2668.

По мнению комиссии, это может негативно отобразиться на конкурентоспособности украинской промышленности.

Согласно обоснованию к проекту постановлению, комиссия сделала перерасчет тарифа на услуги по передаче электроэнергии НЕК "Укрэнерго" на 2020 год, исходя из прогнозной средней цены продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) в размере 1400 грн за МВт-ч, прогнозного средневзвешенного зеленого тарифа на уровне 3710 грн за МВт-ч, прогнозного объема производства электроэнергии из ВИЭ в объеме 11,57 млрд кВт-ч и прогнозной суммы компенсации убытков "ГарПока" в первом полугодии 2020 года, которую необходимо учесть в тарифе ОСП для погашения в текущем году части существующей задолженности перед производителями электроэнергии из ВИЭ, начиная с 1 января-2020 в объеме 6,4 млрд грн.

В комиссии уточнили, что речь идет о погашении в 2020 году 40% накопленной задолженности перед ВИЭ, как это предусмотрено меморандумом. Регулятор также уточнил, что исходил из общей суммы задолженности в 16 млрд грн.

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Член Комиссии Ольга Бабий, воздержавшаяся наряду с другим ее членом Алексеем Магдой от голосования за постановление, высказала убежденность, что к меморандуму должно быть привлечено "как минимум Министерство экономики, чтобы дать расчет влияния возможного роста тарифа на другие отрасли экономики".

"Без выводов Минэкономики поддерживать такой меморандум нецелесообразно", – подчеркнула она.

Также, по ее мнению, стороной меморандума должно стать "Укрэнерго", которое по его условиям "берет на себя очень много обязательств".

Кроме того, в своих предостережениях к меморандуму комиссия отметила необходимость реструктуризации зеленого тарифа для ветроэлектростанций, введенных в эксплуатацию до 30 июня 2015 года.

По мнению комиссии, то, что реструктуризация, согласно меморандуму, не распространяется на такие объекты, является дискриминационным и необоснованным. По мнению Тарасюка, этот вопрос нужно урегулировать при принятии соответствующего законопроекта по поддержке отрасли ВИЭ. При этом он предположил, что при отработке меморандума относительно этого вопроса была допущена техническая ошибка.

На минувшей неделе Кабинет министров подписал меморандум с объединениями предприятий возобновляемой энергетики о снижении "зеленого" тарифа для СЭС мощностью от 1 МВт на 15%, для ВЭС снижение тарифа составит 7,5%. Однако часть производителей отказывается соглашаться на эти условия. Среди положений меморандума обозначен пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии.

15 июня Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" на основе этого меморандума.

Изначально предложенный правительством проект меморандума предполагал снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 25%, для ВЭС – на 12,5%.