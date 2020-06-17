Нацкомиссия предупредила о росте тарифа "Укрэнерго" в 3 раза для расчетов с "зелеными"
Заложенные в подписанном правительством с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) меморандуме условия погашения накопившейся перед ними задолженности могут привести к росту тарифа оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" более чем в 3 раза.
Об этом заявил глава Национальной комиссии, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк во время заседания комиссии в среду, на котором она одобрила указанный меморандум с предостережениями, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы посчитали тариф "Укрэнерго", который должен быть принят с учетом указанных в меморандуме параметров. Это рост тарифа больше чем в три раза, если не будут предприняты другие меры на рынке. С другой стороны, если ничего не делать, то справедливости ради скажу, что в таком случае тариф будет еще выше", – отметил Тарасюк.
Согласно дополнению к постановлению, в котором регулятор высказал свои предостережения, тариф на услуги "Укрэнерго" при учете в нем накопившейся части задолженности ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из ВИЭ составит как минимум 523 грн за МВт-ч без НДС, что на 368 грн за МВт-ч, или более чем в три раза, превышает действующий тариф, утвержденный постановлением НКРЭКУ от 10 декабря 2019 года №2668.
По мнению комиссии, это может негативно отобразиться на конкурентоспособности украинской промышленности.
Согласно обоснованию к проекту постановлению, комиссия сделала перерасчет тарифа на услуги по передаче электроэнергии НЕК "Укрэнерго" на 2020 год, исходя из прогнозной средней цены продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) в размере 1400 грн за МВт-ч, прогнозного средневзвешенного зеленого тарифа на уровне 3710 грн за МВт-ч, прогнозного объема производства электроэнергии из ВИЭ в объеме 11,57 млрд кВт-ч и прогнозной суммы компенсации убытков "ГарПока" в первом полугодии 2020 года, которую необходимо учесть в тарифе ОСП для погашения в текущем году части существующей задолженности перед производителями электроэнергии из ВИЭ, начиная с 1 января-2020 в объеме 6,4 млрд грн.
В комиссии уточнили, что речь идет о погашении в 2020 году 40% накопленной задолженности перед ВИЭ, как это предусмотрено меморандумом. Регулятор также уточнил, что исходил из общей суммы задолженности в 16 млрд грн.
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Член Комиссии Ольга Бабий, воздержавшаяся наряду с другим ее членом Алексеем Магдой от голосования за постановление, высказала убежденность, что к меморандуму должно быть привлечено "как минимум Министерство экономики, чтобы дать расчет влияния возможного роста тарифа на другие отрасли экономики".
"Без выводов Минэкономики поддерживать такой меморандум нецелесообразно", – подчеркнула она.
Также, по ее мнению, стороной меморандума должно стать "Укрэнерго", которое по его условиям "берет на себя очень много обязательств".
Кроме того, в своих предостережениях к меморандуму комиссия отметила необходимость реструктуризации зеленого тарифа для ветроэлектростанций, введенных в эксплуатацию до 30 июня 2015 года.
По мнению комиссии, то, что реструктуризация, согласно меморандуму, не распространяется на такие объекты, является дискриминационным и необоснованным. По мнению Тарасюка, этот вопрос нужно урегулировать при принятии соответствующего законопроекта по поддержке отрасли ВИЭ. При этом он предположил, что при отработке меморандума относительно этого вопроса была допущена техническая ошибка.
На минувшей неделе Кабинет министров подписал меморандум с объединениями предприятий возобновляемой энергетики о снижении "зеленого" тарифа для СЭС мощностью от 1 МВт на 15%, для ВЭС снижение тарифа составит 7,5%. Однако часть производителей отказывается соглашаться на эти условия. Среди положений меморандума обозначен пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии.
15 июня Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" на основе этого меморандума.
Изначально предложенный правительством проект меморандума предполагал снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 25%, для ВЭС – на 12,5%.
Будь ласка, зачекайте...
после разделения на оператора транспортировки и поставщика электроэнергии, суммарная цена в 2019г не изменилась, но с января 2020г. увеличился тариф на транспортировку до 0,5грн а тариф на электричество 1,85 без НДС т.е. суммарно 2,35грн с НДС (по этому моб операторы подняли цены в своих тарифах),
а с анонсированным подорожанием в 3 раза на распределения, цена распределения практически сравняется с ценой электричества т.е. 0,5х3=1,5грн. без НДС, и суммарно будет 1,85+1,5=3,35грн без НДС, да не в три раза будет дороже, но чуть ли не в два раза дороже по сравнению с 2018годом. Можете прикинуть прикинуть сколько Вы будете платить за мобильную связь в связи с эти подорожанием.
За введение энергорынка, из-за которого все это происходит, прошлую евровласть нужно на столбах вешать.
Это все твоё "хуже не будет" и "Роттердам зло".
И реформа принята была не нынешней властью Не говорю, что она не нужна, но надо было продумать. Предыдущий рынок электроэнергии запущенный Тимошенко при Кучме очень неплохо работал много лет... Там, конечно, были заложены косяки, которые надо было исправлять, но продумать надо было получше
Там проблемы были?
НЕТ!
Четыре года постоянного ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЯ Бюджета!
Так какого хрена в ЭТОМ году проблемы появились?
Опять у тебя везде "попередники вынуваты".
Замечательная логика Продолжай в том же духе
Открой глаза и прозрей, что государство Украина имеет обязательство перед инвесторами зеленой энергетики и так или иначе будет платить. И как объяснить людям, что наростить возобновляемую энергетику - это трабование ассоциации с ЕС. И сделать это быстро нет иного способа, как платить?
А вы как флюгеры. Вчера рассказывали какой Порошенко молодец, что "привлекает зеленых инвесторов", а теперь не готовы пожинать плоды... Будьте последовательными!
И реформа энергорынка запущена Порохом. Так не нойте что она плохая. Она все равно нужна. И шахты мы обречены поддерживать, тк московия буквально физически будет разбирать трубопроводы и по максимуму отрезать нас от газа. Хватит ныть!
По твоей "логике", тебе под дверью настали ГОД НАЗАД!
А ты весь год ходил, не наступал... и тут ВДРУГ ШМЯК!
Мне такая зеленая энергия и даром не нужна, это тема придумана и внедрена кабмином януковича, сам в бегах и пол его кабмина сбежало а тема цветет и пахнет даже в условиях пандемии, коррупционная насквозь тема, почему по этому поводу нет никаких расследований, ведь прогнозируемый ущерб исчисляется сотнями миллиардов , петролексеич тоже в стороне не остался, он закрепил этот бизнес и дал всем участникам "зеленого" рынка безобразно нарастить мощности сняв налоги на импорт солнечных панелей, освободил от конкуренции и дал государственные гарантии выплачивать безбожно дорогую цену за киловатт с привязкой к евро, это просто конченным питаром надо быть шоб такое творить с страной, а вы свинорылые все еще молитесь на него, терпилы блаженные, вы шо думаете шо к его маланской шкуре вышиванка приросла, ага как бы не так, идиоты. Теперь меморандум придумали... Меморандуй ваш никчемный ахметову в очко засуньте. В конце концов карантин в Украине и это реальная не выдуманная причина для форсмажера, какого хрена вообще происходит, пол страны остановилось а эти гниды пьют кровь и не икается *****.
Просто відмивають гроші, лічильники електронні ліплять туда показники і все...
В мене був особисто скандал з ремом що вони мені накручують на електронному лічильнику показник, після заяв і скарг на перевірку, в мене витрати впали на 20% по світлу...